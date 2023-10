Ove godine na Interliberu Splićani imaju svoje misto: evo što je Splitski kantun

Na ovogodišnjem Interliberu sudjelovat će i mali splitski izdavači okupljeni na posebnom štandu nazvanom Splitski kantun - sve detalje otkriva idejna začetnica ovog projekta Kate Bošković.

Najvažnija književna smotra u Hrvatskoj već je godinama prolazila bez izravnog sudjelovanja malih splitskih izdavača, kojima je, zbog visokih cijena štandova sudjelovanje bilo praktički onemogućeno. Ipak, ove godine stvar se promijenila pa će tako oni imati priliku predstaviti svoja izdanja na posebnom štandu u paviljonu 6 nazvanom Splitski kantun.

"Ideja o zajedničkom nastupu više splitskih izdavača pojavila mi se već na prošlogodišnjem izdanju Mediteranskog festivala knjiga u Splitu, no mislila sam da je to nešto što ćemo ostvariti tek za 5 - 10 godina. Međutim, u jednom neformalnom razgovoru s kolegom Nikicom Micevskim iz Zajednice nakladnika i knjižara spomenula sam tu ideju i naziv Splitski kantun, na što je on oduševljeno reagirao. Upravo njegova pozitivna reakcija i ohrabrenje bili su poticaj meni i mojoj sestri Mirjani Bošković Smrekar, s kojom već šest godina gradim poslovanje, da hrabro krenem u realizaciju ovog projekta." – kaže Kate Bošković, idejna začetnica ovog projekta kojim su splitski izdavači okupljeni na ovoj manifestaciji nakon gotovo 20 godina.

Od travnja se tako intenzivno radi na samoj ideji sudjelovanja na Interliberu, a nakon niza promjena i preinaka, definirani su točni su sudionici. Riječ je o sljedećim malim izdavačima: Slatkopedija, Naklada Fragment, Kyrios i Klasici knjige koji su se okupili na štandu 6F smještenom u paviljonu 6.

„Sudjelovanje splitskih nakladnika na Interliberu velika je i važna stvar za splitsku izdavačku scenu, ali i splitsku kulturu u cijelosti. Na našu sreću, to su prepoznali i Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija. Upravo njihova financijska potpora bila je ključni korak u konačnoj realizaciji ovog projekta.“ – ističe Kate Bošković, inače osnivačica portala Slatkopedija i istoimene biblioteke u sklopu koje izdaje slatke slikovnice koje sama piše.

Ekipa okupljena na Splitskom kantunu za posjetitelje priprema raznovrsnu i bogatu ponudu naslova, mogućnost upoznavanja s autorima, ali i predstavljanje nekih novih naslova. „Ono što možemo obećati je da neće nedostajati kvalitetnih naslova. Vjerujemo da će baš svatko na Splitskom kantunu naći nešto za sebe – od najmlađih pa sve do onih u zlatnim godinama.“ – zaključuje na kraju Kate Bošković, pozivajući sve Splićane, ali i ljubitelje Splita da navrate „do pravog splitskog mista usrid Zagreba – Splitskog kantuna“.

ISTAKNUTI NASLOVI

Kyrios

Upozorenje: Prosvjetljenje savjesti

Dnevnik Američkog egzoricsta

Preobražena

Krunica - duhovni mač Neba : Heroji krunice

Naklada Fragment

Strah od kupine, Danijela Crljen

Jugo na Čiovu, Slobodanka Boba Đuderija

Voštani princ, Miro Morović

Osjećam, dakle jesam, Deni Baleta

Biblioteka Slatkopedija

Čarobna moć božićnog kuglofa (Kate Bošković, Matea Erceg)

Slatka slovarica (Kate Bošković, Mirjana Bošković Smrekar, Matea Erceg)

Kad nestanu slastičari… (Kate Bošković, Matea Erceg)

Slatka šumska priča (Kate Bošković, Matea Erceg)