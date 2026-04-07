Ove europske zemlje imaju najveće plaće nakon oporezivanja, evo kako stoji Hrvatska

Socijalni doprinosi mogu iznositi i do trećine plaće isplaćene zaposleniku. Ako radite u Luksemburgu, imate sreće jer vjerojatno imate najvišu prosječnu satnicu u cijeloj Europi.

Ta zemlja nudi prosječnu neto plaću od 49,7 eura po satu, prema novim podacima Eurostata objavljenim ovog tjedna. Sljedeća je skupina nordijskih zemalja, s Islandom na drugom mjestu (47,0 eura), Norveškom (45,8 eura) i Danskom (44,7 eura), piše Euronews.

Na drugom kraju tablice, Latvija (12,9 eura), Rumunjska (12,9 eura) i Bugarska (10,5 eura) imaju najnižu prosječnu satnicu. u Hrvatskoj je, prema podacima Eurostata, satnica 16,2 eura.

Koje zemlje bilježe najbrži rast neto plaća?

No, nisu sve loše vijesti za istočnu Europu. Između 2021. i 2025. godine, Bugarska je zabilježila najveći porast neto plaća, s porastom od 69,4%.

Poljska je također ostvarila izuzetno dobre rezultate s plaćama nakon oporezivanja koje su porasle za 66% u istom razdoblju, a slijedi je Rumunjska s porastom od 61,3%.

Radnici u Hrvatskoj, Litvi i Mađarskoj također su zabilježili porast neto plaća u prosjeku za više od 50%.

S druge strane, platne liste ostale su relativno stabilne u Norveškoj (5,5%), Švedskoj (6,1%) i Italiji (10,6%), koje su zabilježile najsporiji porast u Europi između 2021. i 2025. godine.

Njemačka, Francuska i Španjolska također su zabilježile rast plaća ispod prosjeka EU od 20%.

Gdje porezi najviše opterećuju poslodavce i zaposlenike?

Pokretanje i vođenje srednjeg poduzeća u EU može biti skupo za poslodavce.

Za poduzeća s najmanje 10 zaposlenika, radnici ukupno koštaju oko 35 eura po satu. Stopa raste na 38 eura kada se gledaju samo zemlje eurozone.

Oko četvrtine tog novca ide na troškove koji nisu plaće, poput socijalnih doprinosa. No, postoje ogromne razlike od zemlje do zemlje u načinu na koji se raspoređuju troškovi rada.

Poslodavci u Francuskoj (32%), Švedskoj (32%) i Slovačkoj (29%) imaju najveće troškove koji nisu plaće, dok je taj udio gotovo nula u Rumunjskoj, Litvi i Malti, prema Eurostatu. Hrvatska je na 11,9 posto, piše Euronews.

Španjolska i talijanska poduzeća prijavljuju veće poreze na rad od prosjeka EU, dok prijavljuju neto satnice ispod prosjeka bloka.

Koje zemlje bilježe najviše troškove rada ukupno?

Poslodavci u Luksemburgu plaćaju najviše ukupno, oko 57 eura po satu, kada se uključe plaće i socijalni doprinosi, što je najviša stopa u EU.

To je punih 5 eura više po satu od drugoplasirane Danske i gotovo 10 eura više od Nizozemske na trećem mjestu.

No, jaz između vrha i dna ljestvice je očit. U Bugarskoj su troškovi rada samo 12 eura po satu, najniži u EU, a u Mađarskoj nešto više od 15 eura.

Prema Eurostatu, troškovi rada po satu na razini cijelog gospodarstva porasli su za 4,1% u EU i za 3,8% u eurozoni u usporedbi s 2024. godinom.

Malta je bila jedina zemlja u kojoj su ukupni troškovi rada pali (-0,5%), dok su najveći porasti zabilježeni u Bugarskoj (+13,1%), Hrvatskoj (+11,6%) i Sloveniji (+9,3%).