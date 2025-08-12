Ove dvije namirnice nikada ne bi trebalo podgrijavati

Posebno je važno obratiti pozornost na način čuvanja hrane i na vrijeme koje je proteklo od njezine pripreme. Neke namirnice, ako dulje vrijeme ostanu na sobnoj temperaturi, mogu sadržavati bakterije koje se čak ni kuhanjem ne mogu u potpunosti ukloniti. Zato je važno znati koje vrste hrane nije preporučljivo ponovno zagrijavati, prenosi N1.

Prva na popisu je riža. Iako se često priprema unaprijed i redovito se nalazi na jelovnicima, riža može sadržavati bakterijske spore koje preživljavaju kuhanje. Ako se kuhana riža ostavi na sobnoj temperaturi, te spore mogu početi rasti i stvarati toksine koji uzrokuju mučninu i povraćanje. Zato je važno rižu brzo ohladiti i čuvati u hladnjaku, te je ne podgrijavati više puta.

Još jedna namirnica koju nije preporučljivo ponovno zagrijavati je špinat. Tijekom ponovnog zagrijavanja u špinatu se mogu razviti nitriti, koji nastaju iz prirodno prisutnih nitrata. Ti spojevi mogu imati negativne učinke na zdravlje. Zbog toga je bolje špinat konzumirati odmah nakon pripreme ili ga jesti hladnog, primjerice kao dodatak salatama.