Ove četiri navike tiho uništavaju vašu jetru

1. Previše prerađenog mesa
Slanina, kobasice i slični proizvodi sadrže nitrate i druge aditive koji potiču upalne procese u jetri. Redovita konzumacija može dovesti do fibroze, ciroze pa i raka. Stručnjak savjetuje da se u prehrani radije biraju svježe namirnice: nemasno meso, riba i mahunarke.
2. Pretjerana konzumacija alkohola
Razgradnja alkohola snažno opterećuje jetru i s vremenom uzrokuje nakupljanje masti te stvaranje ožiljaka, što vodi u cirozu. Ograničavanje ili potpuno izbacivanje alkohola jedan je od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja jetre.
3. Gazirana i jako zaslađena pića
Napici puni fruktoze – gazirani sokovi, energetska pića – potiču stvaranje masnih naslaga u jetri i mogu uzrokovati nealkoholnu masnu bolest jetre (NAFLD), poznati rizični čimbenik za rak. Umjesto toga, preporučuju se voda ili nezaslađeni čajevi.
4. Hrana pržena u dubokom ulju
Pomfrit, pržena piletina i slična jela bogata su nezdravim mastima koje izazivaju oksidativni stres i upalu. Pečenje, kuhanje ili priprema na roštilju zdravije su metode koje čuvaju hranjive tvari i manje opterećuju jetru.
Simptomi na koje treba obratiti pozornost
Rak jetre nastaje kada stanice u jetri nekontrolirano rastu, a u ranoj fazi obično nema simptoma. Kako bolest napreduje, mogu se javiti:
- bol ili neugoda u gornjem desnom dijelu trbuha
- nadutost ili osjećaj pritiska
- kvržica ispod rebara
- bol koja se širi u leđa
- žutilo kože i očiju (žutica)
- učestalo stvaranje modrica
- stalni umor, slabost, gubitak apetita i težine
- mučnina
Ovi znakovi mogu upućivati i na druga stanja, stoga je važan pregled kod liječnika.