Ove četiri navike tiho uništavaju vašu jetru

1. Previše prerađenog mesa

Slanina, kobasice i slični proizvodi sadrže nitrate i druge aditive koji potiču upalne procese u jetri. Redovita konzumacija može dovesti do fibroze, ciroze pa i raka. Stručnjak savjetuje da se u prehrani radije biraju svježe namirnice: nemasno meso, riba i mahunarke.

2. Pretjerana konzumacija alkohola

Razgradnja alkohola snažno opterećuje jetru i s vremenom uzrokuje nakupljanje masti te stvaranje ožiljaka, što vodi u cirozu. Ograničavanje ili potpuno izbacivanje alkohola jedan je od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja jetre.

3. Gazirana i jako zaslađena pića

Napici puni fruktoze – gazirani sokovi, energetska pića – potiču stvaranje masnih naslaga u jetri i mogu uzrokovati nealkoholnu masnu bolest jetre (NAFLD), poznati rizični čimbenik za rak. Umjesto toga, preporučuju se voda ili nezaslađeni čajevi.

4. Hrana pržena u dubokom ulju

Pomfrit, pržena piletina i slična jela bogata su nezdravim mastima koje izazivaju oksidativni stres i upalu. Pečenje, kuhanje ili priprema na roštilju zdravije su metode koje čuvaju hranjive tvari i manje opterećuju jetru.

Simptomi na koje treba obratiti pozornost

Rak jetre nastaje kada stanice u jetri nekontrolirano rastu, a u ranoj fazi obično nema simptoma. Kako bolest napreduje, mogu se javiti:

bol ili neugoda u gornjem desnom dijelu trbuha

nadutost ili osjećaj pritiska

kvržica ispod rebara

bol koja se širi u leđa

žutilo kože i očiju (žutica)

učestalo stvaranje modrica

stalni umor, slabost, gubitak apetita i težine

mučnina

Ovi znakovi mogu upućivati i na druga stanja, stoga je važan pregled kod liječnika.