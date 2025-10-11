Ove aplikacije biste odmah trebali obrisati s vašeg mobitela

Pametni telefoni sastavni su dio svakodnevnog života, ali neke aplikacije – iako se čine korisnima – mogu ozbiljno ugroziti vašu privatnost, financije, pa čak i fizičku sigurnost.

Ovo su najopasnije aplikacije koje stručnjaci savjetuju da odmah obrišete s uređaja:

Weather Now+ - aplikacija za vremensku prognozu koja krade podatke

Naizgled obična aplikacija za vremensku prognozu zapravo prikuplja vašu točnu lokaciju svakih nekoliko sekundi, šalje je na poslužitelje u trećim zemljama i koristi za praćenje vaših navika.

Često dolazi unaprijed instalirana na jeftinijim Android uređajima i sadrži skriveni kod za rudarenje kriptovaluta.

Opasnost: krađa podataka o lokaciji, špijuniranje, usporavanje uređaja.

XCall Recorder 2025 - aplikacija za snimanje poziva

Ova je aplikacija popularna jer omogućuje snimanje razgovora, ali skriva opciju slanja vaših snimaka na udaljene poslužitelje.

Analiza stručnjaka za sigurnost otkrila je da je slala sadržaj razgovora bez dopuštenja korisnika.

Opasnost: kršenje privatnosti, moguće curenje osjetljivih informacija.

Beauty360 Camera - aplikacija za uređivanje selfija

Iako obećava „AI preobrazbu”, ova aplikacija traži pristup kameri, mikrofonu i svim vašim fotografijama.

Jednom instalirana, često se teško uklanja i povezana je s brojnim oglasnim mrežama koje distribuiraju špijunski softver.

Opasnost: krađa medijskog sadržaja, potencijalni špijunski softver.

"Battery Saver Pro" - lažna aplikacija za uštedu baterije

Umjesto da produži trajanje baterije, ova aplikacija ubacuje oglase u sustav i koristi dozvole za pristup SMS porukama i kontaktima.

Zabilježeni su slučajevi u kojima je korištena za slanje SMS poruka na premium brojeve bez znanja korisnika.

Opasnost: gubitak novca, spam napadi, narušena funkcionalnost telefona.

"TikTok Lite Clone” - lažna verzija popularne aplikacije

Pojavljuje se na sumnjivim web-stranicama i nudi „bržu” verziju TikToka, ali zapravo je prerušeni keylogger.

Krade lozinke, podatke iz aplikacija poput WhatsAppa i Instagrama te ih prosljeđuje hakerima.

Opasnost: krađa identiteta, gubitak kontrole nad računima.

Kako se zaštititi

Instalirajte aplikacije samo iz provjerenih izvora (Play Store, App Store).

Redovito provjeravajte dozvole aplikacija.

Koristite antivirusne aplikacije koje otkrivaju sumnjivo ponašanje.

Pregledajte popis aplikacija koje ne koristite – ako vam neka zvuči nepoznato, odmah je obrišite.