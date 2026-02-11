Ovako se podržava hrvatski futsal: Pred nama je spektakularni susret u Makarskoj!

Ljubitelje futsala ove subote, 14. veljače, u 17:30 sati u Sportskoj dvorani u Makarskoj očekuje uzbudljiv susret između momčadi HMNK Vrgorac Pivac i MNK Torcida Biberon. Utakmica predstavlja više od samog prvenstvenog ogleda – ona je ujedno i svojevrsna proslava uspjeha hrvatskog futsala na međunarodnoj sceni te poziv navijačima da podrže domaći sport u trenutku važnih promjena za klub iz Vrgorca.

Naime, momčad je trenutačno bez svoje domaće dvorane koja se nalazi u procesu rekonstrukcije, a završetak radova predviđen je do kraja godine. Obnova dvorane predstavlja dugoročno ulaganje u sportsku infrastrukturu i budućnost kluba, no u prijelaznom razdoblju igrači su primorani svoje domaće utakmice i treninge odrađivati izvan Vrgorca. Sportska dvorana u Makarskoj tako je privremeni dom kluba – mjesto na kojem će se do daljnjega održavati treninzi i službene utakmice.

Unatoč logističkim izazovima, momčad Vrgorac Pivca pokazuje iznimnu profesionalnost, disciplinu i zajedništvo. Upravo zbog toga podrška navijača i sportske javnosti ima dodatnu vrijednost. Dolazak na utakmicu nije samo podrška klubu u natjecateljskom smislu, već i znak zajedništva i razumijevanja situacije u kojoj se klub trenutno nalazi. Svaki glas s tribina dodatni je motiv igračima koji, bez obzira na okolnosti, nastavljaju davati svoj maksimum na terenu.

Hrvatska futsal reprezentacija nedavno je ostvarila izniman uspjeh osvojivši brončanu medalju na europskom natjecanju, čime je još jednom potvrđena kvaliteta domaće futsal škole i kontinuitet rada stručnog stožera i igrača. Ovaj uspjeh dodatno dobiva na značaju kada se uzme u obzir da je trener Vrgorac Pivca, Duško Martinac, ujedno i član stručnog stožera reprezentacije u ulozi pomoćnog trenera. Također, među brončanima nalaze se igrači Torcida Biberona kapetan reprezentacije Franco Jelovčić, zatim igrači Jakov Hrstić i Ivan Jelić.

Subotnji susret u Makarskoj stoga je idealna prilika za sve zaljubljenike u futsal da uživo prate vrhunski domaći sport, podrže hrvatske igrače i odaju priznanje nedavnom europskom uspjehu reprezentacije.