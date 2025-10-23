Ovako će izgledati riva u jednom dalmatinskom gradu

Gradonačelnik Ploča Ivan Marević objavio je da je službeno potpisan Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Ploče.

Koncesiju je dobilo društvo Yacht Life d.o.o., koje će, kako navodi Marević, "izgraditi i urediti luku nautičkog turizma na ukupnoj površini od 134.742 kvadrata pomorskog dobra, u zonama 'Pod cestom' i 'Sidrište'."

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ulaganje od gotovo 30 milijuna eura

Prema ugovoru, ukupna vrijednost investicije iznosi 29,8 milijuna eura, a više od milijun eura bit će uloženo u mjere zaštite okoliša. Koncesija je dodijeljena na rok od 30 godina, uz stalni dio naknade od 0,90 eura po kvadratnom metru godišnje te promjenjivi dio od 2,5 posto godišnjeg prihoda, s povećanjem svakih pet godina.

"Izgradnjom luke nautičkog turizma u Pločama otvara se novo razvojno poglavlje za grad i širu regiju", izjavio je Marević, dodavši da će projekt "donijeti nova radna mjesta, povećati prihode od turizma i pozicionirati Ploče kao važnu točku nautičkog turizma na Jadranu."

Gradonačelnik je najavio i nastavak ulaganja u uređenje i izgradnju gradskih plaža, istaknuvši da će sustav aglomeracije Ploče uskoro biti pušten u pogon.

"Iduće ljeto ćemo zasigurno dočekati s čistim morem na svim postojećim plažama, što će donijeti dugoročno čišće, zdravije i ljepše obalno područje", rekao je Marević.

"Ovaj projekt s pravom nazivamo projektom desetljeća – jer će trajno promijeniti vizuru Ploča i dodatno učvrstiti prepoznatljivost našeg grada na Jadranu", poručio je gradonačelnik.

Marević je zahvalio Upravi za pomorstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, posebno ravnateljici Nini Perko, "na iznimno korektnom i partnerskom odnosu prema Gradu Pločama i ovom važnom projektu". Posebno je pohvalio i gradske službe, koje su, kako je istaknuo, "tijekom proteklih sedam godina predano i stručno radile na svim fazama – od pripreme dokumentacije, vođenja postupaka, do zaključenja koncesije".

Velik dan za Grad Ploče

"Nakon godina rada, sastanaka, ishođenja dozvola i upornosti, mogu s ponosom reći da je uloženi trud napokon kapitaliziran", rekao je Marević.

"Ovo je velik dan i značajan događaj za Grad Ploče – trenutak koji označava početak nove razvojne faze našega grada. Uvjeren sam da će luka nautičkog turizma Ploče biti 'game changer' za pločanski turizam i generator novog razvoja", zaključio je gradonačelnik.