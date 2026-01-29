Ovakav obrat malo tko je očekivo. Naglo zaustavljen rast cijene zlata

Međunarodna tržišta bilježe znatan pad cijene zlata, nakon što je plemeniti metal nedavno dosegnuo povijesne najviše razine. Prema izvješću Reutersa, cijena zlata na svjetskom tržištu pala je više od 4 % u jednom danu trgovanja dok su investitori zaključavali dobit i preispitivali tržišne uvjete nakon snažnog rasta u posljednjih nekoliko tjedana.

Prema podacima, spot zlato je kliznulo na oko 5 149,99 USD po unci, nakon što je prethodno dosegnulo rekordne razine iznad 5 500 USD. U isto vrijeme, U.S. gold futures također su zabilježili pad, dok su i drugi plemeniti metali, poput srebra, doživjeli značajne oscilacije cijena.

Razlozi pada: zaključavanje dobiti i tržišna volatilnost

Analitičari navode kako je glavni razlog pada cijene zlata uslijed zaključavanja dobiti nakon iznimnog rasta. Investitori koji su kupovali zlato kao zaštitni „sigurni utočište” u razdoblju geopolitičke i ekonomske neizvjesnosti odlučili su uzeti profit, što je dodatno pritisnulo cijenu zlata prema dolje.

Pad je praćen i širim kretanjima na tržištima, gdje su i ostale robe, uključujući srebro i bakar, doživjele padove, odražavajući opću nesigurnost i oprez ulagača nakon prethodnih rekordnih razina.

Povijesni kontekst: zlato nedavno na rekordima

Pad cijene dolazi tek nekoliko dana nakon što je zlato probilo granicu od 5 000 USD po unci, dosegnuvši povijesne najviše vrijednosti, motivirano brzim investicijskim ulaskom ulagača u plemenite metale zbog globalnih ekonomskih i političkih rizika.

Iako je došlo do korekcije, cijene zlata i dalje ostaju znatno više nego na početku godine, a nakon rekordnih skokova potražnja ostaje široka, uključujući interes institucionalnih investitora i fondova koji zlato koriste kao dio diversifikacije portfelja.

Što to znači za potrošače i tržišta?

Za potrošače i male ulagače pad cijene može značiti priliku za ulazak na tržište po nižim razinama, no analitičari upozoravaju na visoku volatilnost koja je i dalje prisutna zbog makroekonomskih faktora, uključujući kretanja valuta, monetarnu politiku središnjih banaka i geopolitiku.

Unatoč trenutnom padu, neki analitičari i dalje smatraju da su plemeniti metali stabilno utočište u nesigurna vremena, dok drugi upozoravaju na mogućnost daljnjih korekcija ako tržišni sentimenti oslabiju ili se geopolitički rizici smanje.