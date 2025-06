Ovaj video spornog prelaska mosta pregledan je preko pola milijuna puta u jedan dan

Na lokalnom portalu Zrnovnica.hr jučer je objavljen video još jednog kamiona koji bez pardona prelazi most Rakite, iako je na prilazu jasno istaknut znak zabrane za sva vozila teža od 5,5 tona. Snimka je u samo 24 sata skupila impresivnih 600 000 pregleda, a stopa rasta sugerira da bi uskoro mogla premašiti i milijun. Građani su ogorčeni, pitajući se koliko oštećenja povijesna konstrukcija još može izdržati.

Most od vitalnog značaja – i za promet i za baštinu

Most Rakite jedan je od svega dva izlaza iz Žrnovnice prema Poljičkoj cesti, izgrađen početkom 20. stoljeća tijekom austrijske uprave u Dalmaciji. Premda se svakodnevno njime „provuku“ i šleperi teški više od 30 tona, most je – čudom – još uvijek u funkcionalnom stanju. Stručnjaci upozoravaju da su ponovljena mehanička naprezanja dovela do vidljivih pukotina i deformacija nosive konstrukcije.

Ovaj most je jedini brzi pristup Korešnici, onaj drugi je duži, zaobilazno kroz centar mjesta. Gradnja novog mosta prikladnog za sve vrste prometa bio bi pravo rješenje, no njega se ne spominje niti u predizbornim obećanjima... Situaciju s teretnjacima znatno bi se popravila i kada bi se veliko skladište pića koje se nalazi u samom srcu Žrnovnice, izmjestilo na drugu, primjereniju lokaciju. Ovi kamioni ne samo da ubrzano djeluju na stanje asfalta, da ugrožavaju baštinu, nego su sigurnosna prijetnja pošto dio ceste kojom prolaze nema nogostupa, a tuda prolaze brojna djeca. Također, zbog svega velik je promet teretnih vozila uz tamošnju osnovnu školu.

Od privremene do izgubljene zaštite

Most je godinama imao privremenu zaštitu Ministarstva kulture kao kulturno dobro, no taj je status lani istekao. Privremena zaštita traje najviše četiri godine; kada su krajem 2023. nadležni uočili da se obnova dokumentacije odužila, most je – barem formalno – ostao nezaštićen.

3. veljače ove godine* Mjesni odbor Žrnovnica, Udruga Žrvanj i Savez za Poljica poslali su Ministarstvu kulturi zahtjev za trajnu zaštitu mosta Rakite i njegov upis u Registar kulturnih dobara nacionalnog značaja. Uz zahtjev su priloženi katastarski izvaci, stare fotografije i povijesni spisi koji potvrđuju da je most projektirao poznati graditelj Alfonso (Alfons) Pavić, čije se djelo i danas proučava na fakultetima arhitekture.

Neslužbeno doznajemo da je konzervatorski odjel u Splitu pri kraju postupka, te se status kulturnog dobra očekuje „u najskorijem roku“.

Isti scenarij iznova: kronologija oštećenja i pokušaja sanacije

2020. g. – radni stroj zabija se u ogradu mosta i bježi; konstrukcija naknadno sanirana.

– radni stroj zabija se u ogradu mosta i bježi; konstrukcija naknadno sanirana. 2021.–2024. – mještani i lokalni mediji bilježe gotovo svakodnevna kršenja zabrane, usprkos policijskim akcijama kontrole teretnog prometa.

– mještani i lokalni mediji bilježe gotovo svakodnevna kršenja zabrane, usprkos policijskim akcijama kontrole teretnog prometa. lipanj 2025. – novi viralan video dokazuje da je problem eskalirao: u samo jednom danu zabilježeno je desetke prelazaka teških kamiona.

Mještani upozoravaju da policija ne raspolaže resursima za stalnu kontrolu, a kamiondžije odabiru ovu rutu jer je kraća i štedi vrijeme – na štetu povijesnog spomenika i sigurnosti pješaka na popularnoj šetnici ispod mosta.

Nadležni iz policije poručuju da će „nastaviti provoditi pojačan nadzor i sankcionirati prekršitelje“. No dok se zakon ne bude odnosio na sve podjednako, Žrnovničani strahuju da bi sljedeće oštećenje moglo biti – nepopravljivo.

„Dok se u civiliziranom svijetu ovakvi mostovi čuvaju kao oči u glavi, kod nas ih svaki dan ruše kotači od trideset tona. Nadam se da će novi status zaštite konačno promijeniti tu praksu“, poručuje Tanja Soldić, vijećnica MO Žrnovnica i jedna od pokretačica inicijative za trajnu zaštitu.

Hoće li trajna konzervatorska zaštita i strože kontrole prometne policije zaustaviti kamione – ili će povijesni most Rakite ostati tek još jedna tužna priča o gubitku spomeničke baštine? Neke odgovore mogli bi uskoro doznati.