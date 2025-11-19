Ovaj trik pri rezanju luka bi trebao znati svaki kuhar amater

Kuharica i nutricionistica Melanie Lionello, oduševila je jednostavnim, ali iznimno učinkovitim trikom za brzo i lako rezanje luka. Njezin je video postao pravi hit i prikupio više od šest milijuna pregleda, a komentatori ne mogu vjerovati da na ovu metodu nisu naišli ranije.

U kratkom videu Lionello pokazuje jednostavnu tehniku rezanja luka koja olakšava posao i štedi vrijeme, a rezultat su lijepo narezane kockice, spremne za kuhanje.

Najprije odreže mali dio vrha kako bi luk mogao stabilno stajati, zatim ga drži uspravno i reže od vrha prema donjem dijelu. Kada luk zatim položi na bok, brzo ga nasjecka, a rezultat je savršeno nasjeckan luk – bez trljanja očiju i suza.

Korisnici su oduševljeni trikom: “57 godina suza zbog luka, a tek sad ovo otkrivam”, napisala je jedna korisnica.

“Ovome su nas trebali naučiti još kao djecu”, dodao je drugi, dok je treći priznao: “Ovome triku me naučila baka, zato nikad ne zaplačem dok režem luk.”

Zašto nas luk tjera na suze?

Razlog je kemijska tvar sin-propanetial-sulfon-oksid, koja se tijekom rezanja oslobađa u obliku aerosola i nadražuje suzne kanale. Iako postoji više trikova za lakše sjeckanje luka, ovo je jednostavan i učinkovit način da priprema obroka postane ugodnija, prenosi N1.