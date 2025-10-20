Ovaj tjedan u Zoni: Kvizovi, predavanje o astrofotografiji i nova izložba

Nagrađivani astrofotograf Božan Štambuk u Zoni će održati predavanje o pejzažnoj astrofotografiji. Predavanje "Kozmos u kadru" održat će se u srijedu, 22. listopada, u 19 sati, a baš bi druga polovica listopada na nebu trebala donijeti prolazak kometa i vrhunac meteorskog roja.

- Kroz zanimljivo i široj publici prilagođeno izlaganje, zaljubljenici u noćno, zvjezdano nebo i fotografiju imat će priliku naučiti osnove astrofotografije. Štambuk će predstaviti temeljne korake, od planiranja do fotografiranja i obrade fotografija Mliječne staze, zvjezdanih tragova i polarne svjetlosti, pružajući inspiraciju i praktične savjete svima koji žele zabilježiti ljepotu noćnog neba - najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Još jedan sadržajan tjedan u Zoni donosi i nogometni kviz, kviz općeg znanja, tematska druženja Zona fikcije i Book club, te igru logike i kreativnosti BrainPlay. U petak se, u sklopu ciklusa "Mladi izlažu", otvara izložba Marine Mužinić, a u programu otvaranja autorica će održati i Wine and Art radionicu. Tjedan će završiti u subotu novim izdanjem Pazariuma, sajma odjeće i rukotvorina.

Detaljnije najave i obavezne besplatne rezervacije za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.