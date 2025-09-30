Ovaj studij je u kratkom je vremenu postao jedan od najpopularnijih studija u Splitu i Dalmaciji

Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić jučer je, na početku nove akademske godine u zgradi MedILS-a svečano pozdravio studente prve godine prijediplomskog studija Komunikacije i mediji, istaknuvši važnost ovog smjera za budućnost akademske zajednice, ali i za šire društvo. Podsjetimo, MedILS je odnedavno postao sastavnica Sveučilišta u Splitu, a tamo se, uz prostor na Peristilu, održava i nastava za studente studija Komunikacije i mediji.

Studij Komunikacija i medija jedan je od najmlađih studija Sveučilišta u Splitu - prva generacija upisana je u akademskoj godini 2022./2023. Unatoč kratkoj povijesti, studij je privukao iznimno velik interes mladih, potvrđujući da su teme poput medijske pismenosti, digitalne komunikacije i novih tehnologija od velike važnosti za mlade ljude.

Rektor Ljutić poručio je studentima da mu je izuzetno drago da su se odlučili za studiranje na Sveučilištu u Splitu, koje odlično kotira na međunarodnim ljestvica, a u pojedinim je kategorija, poput mobilnosti studenata na prvom mjestu. Posebno je pozvao studente da koriste benefite iz činjenice da je splitsko Sveučilište dio zajednice Alijanse SEA-EU, koja okuplja devet europskih sveučilišta mora pa tako mogu dio studija provesti na prestižnim stranim fakultetima te se uključiti u Erasmus programe.



- Komunikacija i mediji studij je koji ne samo da privlači velik broj studenata, nego već sada pokazuje rezultate. Kao budući novinari imat ćete jako veliki utjecaj - poručio je rektor Ljutić, te pozvao studente da marljivo uče i rade.

Voditeljica studija, prof. dr. sc. Viktorija Car, istaknula je kako je riječ o programu koji je studentima jako atraktivan, pa je tako prve godine upisao 25 brucoša, a sada ih je već 40.

Studij Komunikacija i mediji u kratkom je vremenu postao jedan od najpopularnijih studija u Splitu i Dalmaciji, a očekuje se da će i narednih godina privlačiti sve veći broj maturanata iz cijele Hrvatske. Tome će svakako doprinijeti i najava rektora da bi ovaj studij u budućnosti trebao postati samostalni fakultet, te nastavu održavati u prostorima u Hrvojevoj ulici, u centru Splita.