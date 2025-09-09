Ovaj simptom začepljenih arterija se može pojaviti u nogama

Začepljene arterije ozbiljan su zdravstveni problem koji može dovesti do brojnih komplikacija ako se na vrijeme ne prepozna. Mnogi liječnici ističu da se znakovi bolesti krvnih žila ne pojavljuju uvijek u srcu, već se mogu javiti i na drugim dijelovima tijela, uključujući noge. Upravo zato je važno obratiti pažnju na suptilne promjene koje često ignoriramo.

Jedan od glavnih simptoma na koji upozoravaju stručnjaci jest bol u nogama prilikom hodanja, poznata i kao klaudikacija. Bol se obično javlja u listovima ili bedrima, a smanjuje se kada osoba prestane hodati i odmori se. To je znak da krv ne može dovoljno slobodno teći kroz arterije i da mišići ne dobivaju dovoljno kisika.

Ovaj simptom često se pogrešno pripisuje umoru ili starenju, no liječnici upozoravaju da ga nikako ne treba zanemarivati. Ako se ponavlja redovito i javlja nakon kraće fizičke aktivnosti, može ukazivati na ozbiljan poremećaj cirkulacije, piše Index.

Razni liječnici također naglašavaju da se uz bol može pojaviti i osjećaj težine, slabosti ili grčevi u nogama. U kasnijim fazama bolesti, problem može napredovati do te mjere da bol bude prisutna i u mirovanju, što je znak hitnog pregleda.

Prepoznavanje simptoma na vrijeme može značajno smanjiti rizik od komplikacija. Pravodobna reakcija i konzultacija s liječnikom ključni su koraci za očuvanje zdravlja krvnih žila i sprječavanje ozbiljnijih posljedica.