Ovaj novi sat je toliko precizan da bi uskoro mogao redefinirati sekundu

Poznat kao sat sa stroncijevom optičkom rešetkom, ovaj elegantni sat može mjeriti sekunde na 19 decimalnih mjesta. To znači da, ako biste ga pokretali 30 milijardi godina, što je više nego dvostruko više od trenutne starosti Svemira, sat bi bio udaljen samo za jednu sekundu, piše Science Alert. Ova razina preciznosti, koja je do nedavno bila nemoguća, veliki je korak prema cilju promjene službene definicije sekunde u sljedećem desetljeću. Postoji nekoliko preduvjeta koje je potrebno ispuniti prije nego što se to dogodi. Prvo, najmanje tri optička sata temeljena na istoj vrsti 'otkucaja', s određenom razinom preciznosti i stabilnosti, moraju se koristiti u različitim institucijama.

Ovaj novi optički sat ispunjava te zahtjeve za preciznošću i stabilnošću, a uz poboljšanje našeg mjerenja vremena mogao bi pomoći znanstvenicima u potrazi za tamnom materijom i mjerenju razlika u Zemljinom gravitacijskom polju. Sekunda je izvorno definirana kao dio dana, rezultat onog što dobijete kada 24 sata podijelite na 60 minuta, a zatim svaku minutu na 60 sekundi. To, navodi Science Alert, nije dovoljno dobro za znanstvene i industrijske primjene.

Stvaranje atomskih satova omogućilo je znanstvenicima da neovisno mjere sekundu, na temelju nepromjenjivih karakteristika prirode. Dakle, od 1967. godine sekunda je u Međunarodnom sustavu jedinica (SI) definirana kao točno 9 192 631 770 oscilacija atoma cezija-133. To je prilično precizno, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje. Atomi poput stroncija osciliraju na frekvencijama vidljive svjetlosti, proizvodeći oko 700 kvadrilijuna "otkucaja" u sekundi, u usporedbi s 9 milijardi cezija. Optički satovi to mogu izmjeriti.

U novoj studiji, istraživači sa Sveučilišta znanosti i tehnologije Kine (USTC) opisali su nadogradnje stroncijskog optičkog sata u postrojenju. "Ove performanse zadovoljavaju zahtjev za točnost za redefiniranje SI sekunde, s potencijalnim primjenama u relativističkoj geodeziji i pretragama tamne materije visoke rezolucije", pišu istraživači u novom radu.

Dva druga stroncijeva optička sata već su prešla ovu prekretnicu, kaže tim, kao i dva druga koja mjere vrijeme pomoću aluminijevih iona. S obzirom na to da se sve više ovih ultrapreciznih satova udružuje, uskoro bi se mogli ispuniti kriteriji za službeno redefiniranje sekunde. Ovakve odluke donose se na Općoj konferenciji o utezima i mjerama (CGPM), koja se održava svake četiri godine. Sljedeća je zakazana za listopad ove godine, ali nije postignut dovoljan napredak prema kriterijima za redefiniranje o kojem bi se odlučivalo na ovom sastanku.