Ovaj kolač je najtraženiji kolač na internetu, jako je sočan i brzo gotov

Jako je jednostavan

Ako tražite savršen jesenski desert koji se priprema u nekoliko minuta, a oduševljava svojim mirisom i mekoćom - ovaj sočni kolač od bundeve pravi je izbor. Bez puno komplikacija, s nekoliko osnovnih sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, dobit ćete desert koji će zamirisati cijelu kuću, a ne morate ni paliti mikser, piše Zadovoljna

Alati za analizu pretraživanja pojmova na Googleu kažu da je upravo ovo kolač koji se ovih dana najviše pretražuje.

Brzi kolač od bundeve - sastojci:

  • 3 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 3 čaše brašna (od jogurta)
  • 2 čaše šećera
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • 1/2 čaše ulja
  • 500 g bundeve (svježe, naribane ili usitnjene)

Brzi kolač od bundeve - priprema:

  • Sirovu bundevu ogulite i naribajte ili usitnite u sjeckalici.
  • U većoj posudi miksajte jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne dobijete svijetlu, prozračnu smjesu.
  • Dodajte jogurt i ulje pa kratko promiješajte da se sve sjedini.
  • Zatim dodajte prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano miješajte dok ne nestanu grudice.
  • Na kraju umiješajte pripremljenu bundevu.
  • Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju.
  • Ohladite ga i po želji pospite šećerom u prahu. Ako volite bogatije okuse, u smjesu možete dodati prstohvat cimeta, muškatnog oraščića ili malo sjeckanih oraha – bundevu će savršeno nadopuniti.

Dobar tek!

