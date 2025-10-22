Ovaj kolač je najtraženiji kolač na internetu, jako je sočan i brzo gotov

Ako tražite savršen jesenski desert koji se priprema u nekoliko minuta, a oduševljava svojim mirisom i mekoćom - ovaj sočni kolač od bundeve pravi je izbor. Bez puno komplikacija, s nekoliko osnovnih sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, dobit ćete desert koji će zamirisati cijelu kuću, a ne morate ni paliti mikser, piše Zadovoljna.

Alati za analizu pretraživanja pojmova na Googleu kažu da je upravo ovo kolač koji se ovih dana najviše pretražuje.

Brzi kolač od bundeve - sastojci:

3 jaja

200 ml jogurta

3 čaše brašna (od jogurta)

2 čaše šećera

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

1/2 čaše ulja

500 g bundeve (svježe, naribane ili usitnjene)

Brzi kolač od bundeve - priprema:

Sirovu bundevu ogulite i naribajte ili usitnite u sjeckalici.

U većoj posudi miksajte jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne dobijete svijetlu, prozračnu smjesu.

Dodajte jogurt i ulje pa kratko promiješajte da se sve sjedini.

Zatim dodajte prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano miješajte dok ne nestanu grudice.

Na kraju umiješajte pripremljenu bundevu.

Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju.

Ohladite ga i po želji pospite šećerom u prahu. Ako volite bogatije okuse, u smjesu možete dodati prstohvat cimeta, muškatnog oraščića ili malo sjeckanih oraha – bundevu će savršeno nadopuniti.

Dobar tek!