Ovaj kolač je najtraženiji kolač na internetu, jako je sočan i brzo gotov

Ako tražite savršen jesenski desert koji se priprema u nekoliko minuta, a oduševljava svojim mirisom i mekoćom - ovaj sočni kolač od bundeve pravi je izbor. Bez puno komplikacija, s nekoliko osnovnih sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, dobit ćete desert koji će zamirisati cijelu kuću, a ne morate ni paliti mikser, piše Zadovoljna.
Alati za analizu pretraživanja pojmova na Googleu kažu da je upravo ovo kolač koji se ovih dana najviše pretražuje.
Brzi kolač od bundeve - sastojci:
- 3 jaja
- 200 ml jogurta
- 3 čaše brašna (od jogurta)
- 2 čaše šećera
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
- 1/2 čaše ulja
- 500 g bundeve (svježe, naribane ili usitnjene)
Brzi kolač od bundeve - priprema:
- Sirovu bundevu ogulite i naribajte ili usitnite u sjeckalici.
- U većoj posudi miksajte jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne dobijete svijetlu, prozračnu smjesu.
- Dodajte jogurt i ulje pa kratko promiješajte da se sve sjedini.
- Zatim dodajte prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo i lagano miješajte dok ne nestanu grudice.
- Na kraju umiješajte pripremljenu bundevu.
- Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju.
- Ohladite ga i po želji pospite šećerom u prahu. Ako volite bogatije okuse, u smjesu možete dodati prstohvat cimeta, muškatnog oraščića ili malo sjeckanih oraha – bundevu će savršeno nadopuniti.
Dobar tek!
