Ovaj dalmatinski kraj doživio je pravi horor. Zlikovci su spalili tijela, ubijena je trudna majka petero djece

Na današnji dan 1944. godine dogodio se jedan od najstrašnijih ratnih zločina na području Cetinske krajine

Na mjestu jednog od najstrašnijih ratnih zločina na području Cetinske krajine, u srijedu je na Kukuzovcu obilježena godišnjica pogibije 66 civila iz Košuta, Turjaka i Brnaza, koje su 1944. godine strijeljali pripadnici njemačke SS-divizije "Prinz Eugen".

Uz članove obitelji ubijenih i brojne mještane, komemoraciji su nazočila i izaslanstva gradova Sinja i Trilja. Vijence su položili i svijeće zapalili gradonačelnik Sinja Miro Bulj te njegov zamjenik Denis Bobeta, odajući počast nevinim žrtvama.

Prema povijesnim svjedočanstvima, 24. rujna 1944. pripadnici SS-divizije izveli su iz njihovih domova 42 mještana Košuta, sedam iz Turjaka te 17 iz Brnaza i pogubili ih na Kukuzovcu. U nastavku pohoda, u zaseoku Malbaše u Brnazama, ubijeni su fratar Rafo Kalinić te Anka Malbaša, trudna majka petero djece. Njihova tijela spaljena su u ruševinama kuće, što i danas svjedoči o brutalnosti zločina.

Duboke rane

Molitvu odrješenja na mjestu stradanja predvodio je fra Ivan Čikara, vikar župe Gospe Sinjske za Brnaze, dok je zadušna misa služena u crkvi sv. Nikole Tavelića. Ovogodišnje obilježavanje organizirali su župa Gospe Sinjske i filijalna zajednica sv. Nikole Tavelića, uz poruku da se sjećanje na nevine žrtve mora prenositi kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih zlodjela.

Komemoracija na Kukuzovcu još jednom je podsjetila na duboke rane koje i danas žive u kolektivnoj memoriji Cetinske krajine.