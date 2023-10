Ovaj dalmatinski grad pun je nelegalnih kampera s pogledom na gradsku luku, bedeme...Ali zašto i ne bi, kad ih nitko ne uznemirava?!

Kampiranje s pogledom na gradsku luku, kampiranje s pogledom na Sv. Donat i Forum, kampiranje s pogledom na Morske orgulje... možete slobodno nastaviti niz zajedno s turistima koji u razdoblju babljeg ljeta kampiraju u Zadru - sasvim besplatno i na lokacijama gdje to nikako nije predviđeno.

Čitatelj Zadarski.hr obavio posao umjesto turističkih inspekcija i komunalnih redara, pa je fotografirao kampere "udobno smještene" na ključnim gradskim lokacijama. Ujedno je dokazao da se ne radi "samo" o parkingu (opet besplatnom) jer su kamperi na fotografiranim lokacijama najmanje čitav jedan dan i čitavu noć (vjerojatno još i dulje), što znači da - kampiraju u centru grada, tamo gdje običnim smrtnicima to nije dopušteno.

Ali zašto i ne bi, kad ih nitko ne uznemirava, odnosno ne zabranjuje takvo nelegalno kampiranje? Očigledno su se turisti dobro informirali, pa znaju da se to u Zadru može raditi nekažnjeno, jer oni koji bi im trebali naplatiti kazne ili ih barem upozoriti, a to su trustički inspektori i komunalni redari, jednostavno to ne rade, piše Zadarski.hr.

Stoga, "uživajmo" u pogledu, kamperi i mi...