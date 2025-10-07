Ovaj čovjek je Rusiju pretvorio u simbol autoritarizma i agresije. Danas mu je rođendan

Na današnji dan 1952. godine rodio se Vladimir Vladimirovič Putin

Na današnji dan, 7. listopada 1952. godine, u tadašnjem Lenjingradu (danas Sankt Peterburgu), rođen je Vladimir Vladimirovič Putin – čovjek koji će kasnije obilježiti svjetsku politiku na prijelazu stoljeća, ali i postati sinonim za autoritarno vladanje, ratne zločine i gušenje slobode.

Od KGB-ovca do "doživotnog predsjednika"

Putinov put prema vlasti započeo je u redovima sovjetskog KGB-a, tajne službe koja je oblikovala njegovu hladnokrvnost i političku filozofiju moći. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, uspinje se u strukturi vlasti nove Rusije i 1999. godine postaje premijer, a ubrzo i predsjednik, nakon iznenadne ostavke Borisa Jeljcina.

Od tada, Putin nikada zapravo nije sišao s vlasti — bilo kao predsjednik, bilo kao premijer, manipulirajući ustavom i izborima kako bi ostao na čelu države više od dva desetljeća. Njegova era obilježena je sustavnom centralizacijom moći, gušenjem slobodnih medija, uhićenjima opozicije i kontrolom nad sudovima.

Putinov režim nije poznat samo po političkoj represiji unutar zemlje, već i po agresivnoj vanjskoj politici. Nakon brutalnog rata u Čečeniji, Putin je 2014. godine okupirao Krim, a 2022. pokrenuo invaziju na Ukrajinu, čime je izazvao najveći rat u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

Pod njegovim vodstvom, Rusija se pretvorila u izoliranu državu pod sankcijama, a tisuće ruskih i ukrajinskih života ugašene su u ime "velike Rusije". Istovremeno, Putinov aparat koristi propagandu i lažne narative kako bi opravdao zločine i prikrio neuspjehe.

Putinov kult ličnosti

Kroz godine, Putin je izgradio kult ličnosti temeljen na slici "snažnog vođe" – fotografijama s lova, jahanja bez majice i retorici o "obrani tradicionalnih vrijednosti". No iza te slike stoji čovjek koji se boji vlastitog naroda, okružen lojalnim oligarsima i represivnim aparatom koji održava njegovu vlast.

Novinari koji su istraživali korupciju i zloupotrebe moći često su završavali mrtvi – Ana Politkovskaja, Boris Nemcov i Aleksej Navaljni samo su neki od tragičnih simbola otpora Putinovom režimu.

Na današnji dan – sjećanje na početak tame

Na današnji dan prisjećamo se rođenja Vladimira Putina – čovjeka čije je vladanje unazadilo Rusiju, destabiliziralo svijet i ugrozilo temelje demokracije. Umjesto da uđe u povijest kao reformator, Putin će ostati zapamćen kao simbol autokracije, straha i rata.