Ovaj čovjek iz Dalmacije plivao je 365 dana u nizu: Evo što je objavio...

Robert Tarčuki danas je, uz podršku obitelji i prijatelja, obilježio 365. dan uzastopnog kupanja u moru, kao i 158. dan svakodnevnog ulaska u ledenu vodu. Riječ je o nesvakidašnjem pothvatu koji je ostvario bez ijednog dana pauze, neovisno o buri, kiši i niskim temperaturama.

Obilježavanje ovog podviga upriličeno je kod takozvane "žute kuće", gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i podržavatelji koji su ga pratili tijekom protekle godine. Tarčuki ističe kako za njega ovo nije bilo samo obično kupanje, nego ispit discipline, ustrajnosti i mentalne snage.

Svoj pothvat, kako navodi, svakodnevno je dokumentirao na društvenim mrežama. Posebno ističe i osobni rekord ostvaren u sklopu onoga što naziva "ledeni reset", kada je pri temperaturi od -0,2 stupnja Celzija izdržao potpuni uron u trajanju od 8 minuta i 9 sekundi.

Današnji događaj bio je ispunjen emocijama, a u more su s njim ušli i njegova majka Đulijeta te prijatelji Beta Barta i Valentino Gojak. Znak podrške dala je i prijateljica Radmila Josić, koja je ušla nogama u more, dok je njegov brat Toni Monika Aurora Tarčuki bengalkom dodatno obilježio slavlje.

Tarčuki je zahvalio svima koji su ga pratili i podržavali tijekom godine, kao i onima koji su došli obilježiti ovaj dan. Posebnu zahvalu uputio je Damiru Ravliću iz portala Pod Biokovom, kao i novinarki Tini te fotografu Zvonimiru Barišinu iz Pixsella za 24sata.

Istaknuo je i kako njegova misija ovime ne završava. Prema njegovim riječima, od Velikog petka svaki njegov ulazak u more prati i širenje vjerske poruke te svjedočenje Evanđelja. Poručio je kako planira nastaviti sa svakodnevnim kupanjem i dalje, uz želju da svojim primjerom potakne ljude na brigu o duhovnom životu, disciplini i novim počecima.