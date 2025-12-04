Ovaj čovjek bit će glavni sudac najvećeg hrvatskog derbija

Hrvatski nogometni savez objavio je raspored parova, sudaca, delegata i kontrolora za prvenstvene utakmice 16. kola SuperSport HNL-a koje se igraju od 5. do 7. prosinca 2025. godine.

Kolo otvara susret Slaven Belupa i Gorice u Koprivnici na stadionu Ivan Kušek Apaš, u petak 5. prosinca s početkom u 18 sati, uz prijenos na MAXSportu 1. Za glavnog suca određen je Zdenko Lovrić iz Đakova, a asistirat će mu Ivan Janić iz Iloka i Filip Đerd iz Darde. Četvrti sudac je Oliver Romić iz Osijeka. U VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice, uz AVAR-a Luku Pušića iz Zagreba. Kontrolor suđenja je Žarko Ivaničić iz Zaboka, dok je časnik za sigurnost Igor Pristovnik iz Zagreba.

Derbi Dinama i Hajduka igra se u Zagrebu na stadionu Maksimir u subotu 6. prosinca u 15 sati, uz prijenos na MAXSportu 1 i HRT-u. Glavni sudac bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, a pomoćnici su Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Marjan Tomas iz Vladislavaca. Četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a AVAR Ivan Matić iz Osijeka. Delegat utakmice je Josip Pulić iz Rijeke, časnik za sigurnost Vlado Svilokos iz Siska, a kontrolor Miroslav Marković.

Istoga dana, u subotu 6. prosinca u 18 sati, Rijeka na stadionu HNK Rijeka dočekuje Vukovar 1991, uz prijenos na MAXSportu 1. Glavni sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca, s pomoćnicima Dariom Kolarevićem iz Zagreba i Vinkom Podrugom iz Zagreba. Četvrti sudac je Ante Terzić iz Podstrane. VAR sudac je Ante Čulina iz Zagreba, a AVAR Dario Kulušić iz Šibenika. Delegat je Zlatko Stanković iz Zagreba, časnik za sigurnost Ante Vučemilović iz Višnjevca, a kontrolor Miroslav Cindrić.

Nedjeljni program 7. prosinca donosi dvije utakmice. Varaždin i Lokomotiva sastaju se u Varaždinu na stadionu Varteks u 15 sati, uz prijenos na MAXSportu 1. Glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca, pomoćnici Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Filip Krznarić iz Velike Gorice, a četvrti sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac bit će Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, uz AVAR-a Gorana Patakija iz Đakova. Delegat utakmice je Stjepan Žugaj iz Velike Gorice, a časnik za sigurnost Draženko Kovačić iz Križevaca.

Kolo zaključuju Osijek i Istra 1961 na Opus Areni u Osijeku u nedjelju 7. prosinca u 17:30 sati, uz prijenos na MAXSportu 1. Glavni sudac je Igor Pajac iz Svetog Ivana Zeline, uz pomoćnike Vedrana Duraka i Brunu Gellera, također iz Svetog Ivana Zeline. Četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba. VAR sudac je Ivan Vučković iz Zagreba, a AVAR Fran Jović iz Zagreba. Delegat je Damir Bogdanović iz Osijeka, časnik za sigurnost Ivica Modrić iz Zagreba, a kontrolor Zlatko Ćipčić.