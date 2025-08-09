Ovaj brzinski doručak čisti crijeva bolje od kave, u samo 5 minuta

Palenta je savršen obrok za doručak jer je lagana, daje snagu i osjećaj sitosti za ostatak užurbanog dana. Iako je nekada često bila na stolu, sada je pomalo zaboravljena, ali nikad nije kasno da je ponovno uvrstite u svoj jelovnik, piše Krstarica.
Vrlo je zdrava namirnica napravljena od kukuruzne krupice, a možete je pronaći u vrećicama i raznim pakiranjima, a priprema se na bezbroj načina.
Kukuruzno brašno ili krupica ima vrlo pozitivan učinak na opće zdravlje ljudi. Palenta ne sadrži gluten, pa je pogodna za sve one koji se suočavaju s osjetljivošću na gluten, zasitna je i preporučuje se svim dobnim skupinama.
Palenta sadrži prirodne masti, odnosno karotenoide, a upravo su te zdrave masti zaslužne za bolji rad naših crijeva. Kukuruz također sadrži velike količine fosfora, magnezija, cinka, kalija, bakra, selena i mangana.
Zahvaljujući kukuruzu, palenta je vrlo niskokalorična, pa je idealan obrok za mršavljenje. Jedna je od najboljih i najučinkovitijih namirnica koje se preporučuju za konzumaciju, jer se brzo i jednostavno priprema, okus joj je vrlo blag i ugodan, zasitna je i ne stvara osjećaj težine u želucu.
Palentu bismo trebali konzumirati barem jednom tjedno, jer čisti crijeva i ubrzava metabolizam, a apsolutno nema potrebe govoriti koliko je zdravija od pekarskih proizvoda. Osim toga, priprema traje samo 5 minuta.
Za jednu porciju zakuhajte 2 dl vode, dodajte pola žličice soli i žličicu masti ili ulja. Kad voda zavrije, maknite s vatre i dodajte dvije i pol žlice palente. Miješajte na nižoj temperaturi dvije do tri minute. U palentu možete dodati sir, vrhnje, lanene sjemenke, sjemenke suncokreta, ajvar, a možete je preliti i toplim mlijekom.
Savjet: Prilikom miješanja preporučuje se korištenje drvene žlice, zbog oksidacije koja može nastati pri korištenju metalne žlice.