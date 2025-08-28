Ova životinjica je toliko opasna da se zbog nje zatvaraju plaže

Prošlog je tjedna rijetka pojava u Sredozemlju iznenadila kupače i zatvorila nekoliko popularnih plaža u Guardamaru del Segure. Riječ je o plavim zmajevima (Glaucus atlanticus), morskim puževima dugačkim svega tri centimetra, čija otrovnost skriva ozbiljnu opasnost za ljude, piše Science Alert.

Iako izgledaju poput morskih anđela s jarko plavim prugama, stručnjaci upozoravaju da ih se ne smije dirati. Ovi organizmi hrane se otrovnim stvorenjima poput portugalske galije te u vlastitim tkivima pohranjuju žarne stanice. Dodir s ljudskom kožom može izazvati jaku bol, upalu, mučninu, povraćanje pa čak i alergijsku reakciju.

Gradonačelnik José Luis Sáez zbog sigurnosti je podigao crvenu zastavu i privremeno zabranio kupanje. Nekoliko dana kasnije na društvenim mrežama upozorio je kako se plavi zmajevi i dalje pojavljuju na plažama, "svaki put s većom učestalošću i brojem". Lokalna policija također je izdala upozorenje građanima i turistima da ih ne dodiruju čak i ako ih pronađu na pijesku.

Plavi zmajevi intrigantni su i u vlastitom svijetu – tijekom parenja, kao hermafroditne životinje, moraju paziti da ne dođu u kontakt s dijelovima tijela koji sadrže žarne stanice. Njihova pojava u Španjolskoj, daleko od uobičajenih tropskih staništa, mogla bi biti povezana s promjenama morskih struja i klimatskim promjenama, navode znanstvenici.