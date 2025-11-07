Ova zgrada na splitskoj Rivi pretvara se u heritage hotel s četiri zvjezdice

Prema dostupnim informacijama iz sustava za praćenje prostornih i građevinskih akata, 5. studenoga 2025. godine podnesen je uredan zahtjev za rekonstrukciju građevine na adresi Trumbićeva obala 4 u Splitu, na katastarskoj čestici broj 12329 k.o. Split. U statusu predmeta stoji kako je riječ o fazi obrade predmeta, a zahvat obuhvaća rekonstrukciju građevine s ciljem prenamjene poslovne zgrade u hotel ugostiteljsko-turističke namjene.

Nadležno tijelo za arhiviranje akta je Upravni odjel Grada Splita pri Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Heritage hotel s četiri zvjezdice

U odgovoru dostavljenom redakciji Dalmacija Danas, iz tvrtke HGK hoteli d.o.o., stoji da je nositelj i investitor projekta upravo ta tvrtka, u stopostotnom vlasništvu Hrvatske gospodarske komore.

"Na predmetnoj lokaciji planirana je prenamjena objekta u heritage hotel s četiri zvjezdice, koji će raspolagati s ukupno 22 smještajne jedinice", navode iz HGK hotela.

Dodaju kako je "u skladu s kategorijom heritage hotela planirano očuvanje postojećeg arhitektonskog identiteta zgrade, uz njezinu prilagodbu suvremenim standardima hotelskog poslovanja".

Investicija vrijedna pet milijuna eura

Prema istom odgovoru, vrijednost investicije iznosi pet milijuna eura, a tvrtka HGK hoteli bit će i vlasnik i upravitelj budućeg hotela.

Projekt, osim infrastrukturnog značaja, ima i kulturno-povijesnu dimenziju, budući da je zgrada HGK na splitskoj Rivi "povijesno bila mjesto okupljanja i povezivanja trgovaca, gospodarstvenika i putnika, prostor dijaloga, razmjene ideja i poticanja razvoja grada".

Iz HGK hotela ističu i simboličnu vrijednost projekta:

"Planirani heritage hotel želi nastaviti tu tradiciju povezivanja, pretvarajući povijesnu palaču u suvremeno središte susreta, razmjene znanja, ideja i poslovnih prilika, u duhu koncepta heritage of connection."

Ako projekt dobije sve potrebne suglasnosti, Split bi uskoro mogao dobiti novi heritage hotel na jednoj od najprestižnijih lokacija u gradu – samoj Rivi, čime bi se povijesna zgrada HGK pretvorila u moderno hotelsko zdanje.