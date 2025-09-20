Ova ulica u Solinu konačno je otvorena za sav promet

Nakon višemjesečnih radova u oviru projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin” radovi na vodoopskrbnoj mreži u Vukovarskoj ulici privedeni su kraju.

Radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici uspješno su završeni. Nakon faze asfaltiranja, obilježavanja horizontalne signalizacije, danas je puštena cijela trasa u promet.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.