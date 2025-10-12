Close Menu

Ova su imena u Hrvatskoj bila najpopularnija 70-ih i 80-ih godina

Pogledajte koja su to imena

Kad se zagledamo unatrag u 70-te i 80-te godine, uvijek se budi neka neodoljiva, slatka nostalgija. Nisu postojali internet ni mobiteli, razgovaralo se na fiksne telefone s brojčanicima, dvorišta su bila igrališta, život je bio jednostavniji, a svijet se činio puno većim.

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća djeci su se davala i neka drukčija imena nego danas. Roditelji su za svoju djecu birali imena s osjećajem i tradicijom, piše Zadovoljna.

U to vrijeme mnoga novorođenčad dobivala je imena koja i danas zvuče toplim i poznatim, imena koja nose istu emocionalnu težinu kao stare fotografije i stara pisma.

U Hrvatskoj sedamdesetih bila su naročito popularna imena poput Ivana, Marija, Sanja, Mirjana - često su roditelji birali imena starih generacija, imena s tradicijom i domaćim prizvukom.

U osamdesetima, trend se njegovao: ime Ivana ostalo je visoko na ljestvicama, dok su uz nju sve češće dolazila i Ana, Martina. Kod dječaka, imena poput Ivan, Mario, Ivica, Tomislav dominantna su bila godinama.

Donosim popis deset ženskih i muških imena karakterističnih za razdoblje 70-ih i 80-ih godina.

10 najpopularniji ženskih imena u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih:

  1. Ivana
  2. Marija
  3. Sanja
  4. Mirjana
  5. Ana
  6. Martina
  7. Danijela
  8. Vesna
  9. Jasna
  10. Ljiljana

10 najpopularnijih muških imena u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih:

  1. Ivan
  2. Mario
  3. Ivica
  4. Tomislav
  5. Marko
  6. Josip
  7. Željko
  8. Igor
  9. Davor
  10. Damir
