Ova su imena u Hrvatskoj bila najpopularnija 70-ih i 80-ih godina

Kad se zagledamo unatrag u 70-te i 80-te godine, uvijek se budi neka neodoljiva, slatka nostalgija. Nisu postojali internet ni mobiteli, razgovaralo se na fiksne telefone s brojčanicima, dvorišta su bila igrališta, život je bio jednostavniji, a svijet se činio puno većim.

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća djeci su se davala i neka drukčija imena nego danas. Roditelji su za svoju djecu birali imena s osjećajem i tradicijom, piše Zadovoljna.

U to vrijeme mnoga novorođenčad dobivala je imena koja i danas zvuče toplim i poznatim, imena koja nose istu emocionalnu težinu kao stare fotografije i stara pisma.

U Hrvatskoj sedamdesetih bila su naročito popularna imena poput Ivana, Marija, Sanja, Mirjana - često su roditelji birali imena starih generacija, imena s tradicijom i domaćim prizvukom.

U osamdesetima, trend se njegovao: ime Ivana ostalo je visoko na ljestvicama, dok su uz nju sve češće dolazila i Ana, Martina. Kod dječaka, imena poput Ivan, Mario, Ivica, Tomislav dominantna su bila godinama.

Donosim popis deset ženskih i muških imena karakterističnih za razdoblje 70-ih i 80-ih godina.

10 najpopularniji ženskih imena u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih:

Ivana Marija Sanja Mirjana Ana Martina Danijela Vesna Jasna Ljiljana

10 najpopularnijih muških imena u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih:

Ivan Mario Ivica Tomislav Marko Josip Željko Igor Davor Damir