Ova splitska ulica se zatvara. Trajat će radovi...

U sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin" trenutačno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, naziva "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita".

Radovi u ulici Put Duilova na Fazi 1 započinju u četvrtak, 8. siječnja 2026. godine. Prema privremenoj prometnoj regulaciji, ulica će u zoni planiranih radova biti zatvorena za sav promet.

Izvođenje će se provoditi sukcesivno kroz više faza kako bi se što manje ometao lokalni promet i svakodnevni život stanovnika.

Planirani zahvati obuhvaćaju uzdužni iskop u ulici Put Duilova, od izlaza s D8 (kod autopraonice) u smjeru juga, sve do križanja ulice Put Duilova kod hotela Zagreb. Uz uzdužni iskop izvodit će se i poprečni prekopi kolnika radi izrade kućnih priključaka kanalizacije.

Tijekom izvođenja radova stanarima će biti omogućen pješački pristup objektima.

Radovi bi mogli potrajati godinu dana

Planirano trajanje radova na navedenoj dionici procijenjeno je na godinu dana.

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" ukupno je vrijedan 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 31,29 % biti sufinanciran nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Cilj je usklađivanje s EU direktivama i podizanje standarda

Provedbom projekta predviđeno je ispunjavanje EU standarda u vodno-komunalnim djelatnostima. Time bi se trebali zadovoljiti zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split–Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ, kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.