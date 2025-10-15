Ova slika kruži internetom, rasplakala je čitavu regiju

Sarajevski fotograf Safet Hadžimusić izazvao je snažne emocije diljem regije nakon što je objavio fotografiju koju je kreirao uz pomoć umjetne inteligencije. Na slici su prikazani Halid Bešlić, Oliver Dragojević, Kemal Monteno, Đorđe Balašević i Davorin Popović – pet glazbenih velikana koji su obilježili desetljeća glazbene scene bivše Jugoslavije.

Na slici umjetnici stoje zagrljeni, kao da ponovno zajedno pjevaju, a Hadžimusić je uz nju napisao:

"Pjesma ne umire, samo promijeni nebo pod kojim se pjeva."

U nastavku objave fotograf je dodao kako je “Halid sada tamo gdje zvijezde slušaju rajske ptice” te poručio da su “velikani ponovno na okupu”. Kao glazbenu pozadinu priložio je Halidovu pjesmu Rajske ptice iz 2014. godine, čime je dodatno naglasio simboliku slike.

Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne emotivne reakcije.

“Legende zauvijek”, “Bože, sad imaš najbolje” i “Sretna sam što sam živjela u njihovo vrijeme” — samo su neki od komentara dirnutih obožavatelja.

Oproštaj od Halida Bešlića

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 9. listopada ove godine u 72. godini života, nakon duge borbe sa zdravstvenim problemima. Posljednje mjesece proveo je u sarajevskom Kliničkom centru, a već ljetos bio je prisiljen otkazati koncert u Gradačcu zbog narušenog zdravlja.

Njegov odlazak duboko je potresao regiju. Za mnoge je Bešlić bio više od pjevača — bio je simbol jedne epohe, glas koji je spajao ljude, i autor pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja.