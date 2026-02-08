Ova namirnica snižava kolesterol i krvni tlak

Prehrana može uvelike utjecati na zdravlje srca i krvnih žila, zbog čega liječnici srčanim bolesnicima preporučuju izbjegavanje hrane s zasićenim masnoćama, rafiniranih šećera i slane hrane. Svatko tko želi održati zdravo srce trebao bi jesti voće, povrće, cjelovite žitarice, nemasne bjelančevine i zdrave masti poput onih koje se nalaze u orašastim plodovima, sjemenkama, ribi i maslinovom ulju.

Preporučuje se još jedna namirnica, prema najnovijim studijama, a to je kakao. Nova analiza brojnih istraživanja pokazala je da je ovaj napitak izvrstan u smanjenju kolesterola, posebice onog poznatog kao 'loš kolesterol'. Također se preporučuje osobama s visokim krvnim tlakom i šećerom u krvi. Svi ti parametri povezani su sa zdravljem srca, piše Story.

U analizi je uzeta u obzir 31 studija provedena u strogim znanstvenim uvjetima, u kojima je ukupno sudjelovalo oko 2000 ispitanika. Više od polovice njih konzumiralo je ili kakao ili tamnu čokoladu sa 70 posto kakaovca u prahu.

Neke od studija uključivale su zdrave sudionike, dok su druge uključivale one s hipertenzijom, dislipidemijom, dijabetesom, pretilošću ili inzulinskom rezistencijom.

Dokazano je da konzumacija kakaovog praha, bilo u pićima ili u čokoladi, pomaže u smanjenju ukupnog kolesterola za 8,35 mg/dL i "lošeg" kolesterola za 9,47 mg/dL. Dodatno sniženi su:

• šećer u krvi za 4,91 mg/dL

• viši krvni tlak za 2,52 mmHg i

• sniziti krvni tlak za 1,58 mmHg.

Ovi rezultati postignuti su u samo četiri tjedna, a dovoljna je bila kockica čokolade ili žličica kakaa u prahu dnevno.

'Ova otkrića ne bi trebala zavesti nikoga da pomisli da je konzumacija kakaovca u prahu dovoljna za snižavanje kolesterola ili krvnog tlaka', upozorava Michelle Rothenstein, kardiodijetetičarka.

'Kakao je vrlo bogat flavonoidima, među kojima je i epikatehin, vrijedan za zdravlje srca i krvnih žila. Važno je pažljivo čuvati kakao, da ne bude izložen svjetlu i visokim temperaturama, kako bi se maksimalno očuvali važni sastojci', kaže ona.

Kardiolozi napominju da će svaka od korisnih namirnica imati najbolji učinak ako se koristi u sklopu cjelokupne uravnotežene zdrave prehrane.