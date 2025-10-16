Ova genijalna fotografija je nastala u Dalmaciji. Vukovarac je za nju dobio nagradu National Geographica

Fotograf Darko Kešnjer, Vukovarac koji posljednjih godina živi u Zadru, ovih je dana u grad donio prestižno priznanje — nagradu National Geographica za svoju fotografiju „Hod po suncu“.

Nagrađena fotografija snimljena je u srpnju ove godine na kultnoj skakaonici na Kolovarama, mjestu koje generacijama Zadrana budi ljetne uspomene.

Kešnjer je poznat po svojem prepoznatljivom osjećaju za svjetlo i trenutak, a ovom fotografijom još je jednom spojio umjetnost i duh Mediterana — jednostavnost, toplinu i slobodu ljeta.

"Hvala publici, hvala žiriju, hvala National Geographicu, a posebno hvala svim dragim ljudima koji su dali na desetke tisuća glasova za moju fotografiju!", poručio je fotograf na Facebooku.