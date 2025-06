Ova dva dodatka prehrani usporavaju starenje iznutra

Starenje ne možemo zaustaviti, ali se čini da ga ipak možemo malo usporiti, barem iznutra. Prema novom istraživanju objavljenom u prestižnom časopisu Nature Aging, kombinacija dva jako poznata dodatka prehrani - omega-3 masnih kiselina i vitamina D - mogla bi usporiti biološko starenje, prenosi Index.

Ne, ne govorimo o kremama ni tretmanima. Ovo se događa na razini DNK.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što je uopće biološka dob?

Kronološka dob je jednostavna - to je broj svjećica na torti. Ali biološka dob govori kako zapravo starimo iznutra - kako radi naše srce, mozak i stanice. I dok na kronološku dob ne možemo utjecati, na biološku možemo - kroz prehranu, kretanje, spavanje... i očito, suplemente.

Znanstvenici su mjerili DNK starenje

U istraživanju su sudjelovali stariji odrasli, njih 777, a znanstvenici su pratili metilaciju DNK - proces koji se često koristi kao marker biološke dobi. Jedan uzorak uzeli su na početku, a drugi tri godine kasnije.

Grupa koja je uzimala omega-3 (1000 mg) i vitamin D (2000 IJ) imala je značajno sporije biološko starenje u odnosu na one koji nisu uzimali ništa.

Koliko sporije?

U prosjeku, usporenje biološke dobi bilo je tri do četiri mjeseca tijekom tri godine. Nije ogromno, ali uzmemo li u obzir da se učinak može kumulirati - i nije loše, zar ne?

Još bolje, kada se omega-3 i vitamin D kombiniraju, rezultati su još bolji nego kad se uzimaju pojedinačno.

A to nije sve…

Ovo istraživanje dio je šire studije o zdravom starenju. Dodatne analize pokazale su da su dodaci s omega-3 masnim kiselinama smanjili broj infekcija za 13% te rizik od fizičkih padova kod starijih osoba za 10%, a kombinacija s vježbanjem i vitaminom D smanjuje rizik od smrti za 39% i rizik od raka za 61%.

Zašto su baš omega-3 i vitamin D toliko moćni?

Omega-3 masne kiseline, osobito EPA i DHA koje se nalaze u ribi poput lososa, sardina i skuše, poznate su po protuupalnim svojstvima. Pomažu srcu, mozgu i štite od bolesti koje dolaze s godinama.

Problem? Gotovo 90% ljudi ne unosi ih dovoljno. I zato stručnjaci sve više preporučuju dodatke prehrani - jer da bi omega-3 djelovali terapijski, treba ih unositi barem 1000 mg dnevno.

Vitamin D je još jedan superheroj. Njegov nedostatak povezan je s lošim zdravljem kostiju, slabijim imunitetom i povećanim rizikom od kroničnih bolesti. Djeluje i na gotovo sve ključne mehanizme starenja.

No, oko 40% odraslih ima prenisku razinu vitamina D, a idealna razina (za one koji to žele ozbiljno shvatiti) je iznad 50 ng/mL - što se najčešće ne može postići bez suplementacije.

Zaključak?

Ako već uzimate omega-3 i vitamin D - nastavite. Ako ne, možda je vrijeme da razmislite. Jer, dok godine prolaze, vaš bi DNK mogao stariti sporije nego što mislite.

Naravno, dodaci prehrani nisu čarobna formula. Ali kao dio šire slike - uz zdravu prehranu, tjelovježbu i dobar san - itekako mogu pomoći.