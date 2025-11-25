Close Menu

Ova banka upozorava na novi val prijevara: Prevaranti se lažno predstavljaju kao bankari i preuzimaju gotovinu građana

Upozorenje za građane
Hrvatska poštanska banka (HPB) izdala je upozorenje klijentima zbog pojačane aktivnosti prevaranata koji se, koristeći metode socijalnog inženjeringa, telefonski predstavljaju u ime Banke i pokušavaju od građana iznuditi novac ili osobne podatke. Upozorenje je objavljeno 25. studenog 2025., a iz HPB-a poručuju da su takvi pozivi i posjeti lažni te da ih treba odmah prijaviti policiji.

Prema navodima Banke, prevaranti u telefonskim razgovorima ciljaju klijente tvrdeći da je potrebno izvršiti "provjeru" i/ili "zamjenu novčanica". Nakon toga, kako stoji u obavijesti, prevarant dolazi na kućnu adresu klijenta – ili ga upućuje u navodni "centar Banke" – gdje pod izlikom provjere utvrđuje kako bi novčanice trebalo zamijeniti, a potom ih od klijenta preuzima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Banka: Ne provjeravamo gotovinu niti dolazimo u domove klijenata

Iz HPB-a naglašavaju da je riječ o prijevari te ističu kako zaposlenici Banke nikada ne traže provjeru ili zamjenu gotovine, niti dolaze u domove klijenata radi preuzimanja ili razmjene novca. "Svaki poziv ili posjet s takvim zahtjevom treba smatrati sumnjivim i postupati s maksimalnim oprezom", poručuju iz Banke.

Posebno upozoravaju građane da bankari nikada putem telefona ili e-maila ne traže dostavu osobnih podataka. To uključuje preslike kartica, osobnih iskaznica, kao i informacije o stanju računa. Takvi zahtjevi, ističu u HPB-u, u pravilu su znak pokušaja prijevare.

Banka poziva sve građane da ne nasjedaju na pritiske i manipulacije te da, u slučaju sumnjivog poziva, odmah prekinu komunikaciju i kontaktiraju službene kanale Banke ili nadležne institucije. Dodatne informacije o vrstama internetskih i telefonskih prijevara te načinima zaštite dostupne su na stranicama Hrvatske udruge banaka i nacionalnog projekta Web heroj, navode iz HPB-a.

Socijalni inženjering u porastu

Ovaj slučaj još je jedan podsjetnik na rastući broj sofisticiranih prevara koje koriste povjerenje građana u institucije. Stručnjaci već dulje upozoravaju da socijalni inženjering počiva na uvjerljivom nastupu i stvaranju osjećaja hitnosti, zbog čega je ključno zadržati prisebnost i svaku neuobičajenu situaciju dodatno provjeriti putem službenih kontakata.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0