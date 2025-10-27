Otvoreno novo dječje igralište i teretana na otvorenom u Trnbusima

U Trnbusima je jučer svečano otvoreno novo dječje igralište i teretana na otvorenom, projekt vrijedan oko 100 tisuća eura, koji je u potpunosti financirao Grad Omiš.

Svečanosti su nazočili gradonačelnik dr. Zvonko Močić, dogradonačelnik Ivan Pivčević te gradski vijećnik Roko Guzić, koji su izrazili zadovoljstvo što se ulaganja u mjesne odbore nastavljaju i time poboljšava kvaliteta života svih stanovnika omiškog kraja. Posebna zahvala upućena je i voditelju projekta, inženjeru Anti Prosi, koji je nadzirao sve faze radova.

Iz Mjesnog odbora Trnbusi zahvalili su svima koji su pridonijeli realizaciji projekta: bivšem gradonačelniku Ivi Tomasoviću, koji je na inicijativu mještana pokrenuo projekt, te ravnateljici OŠ Gornja Poljica Srijane Brankici Bonacin i bivšem ravnatelju Stipi Božinoviću Mađoru, koji su od početka pružali administrativnu podršku. Zahvala je upućena i Splitsko-dalmatinskoj županiji, županu Blaženku Bobanu i dožupanu Stipi Čogelji na odobrenju korištenja zemljišta.

Posebno dirljiv trenutak bio je blagoslov novog igrališta, koji je udijelio župnik don Tihomir Jurčić, nakon čega su djeca s veseljem preuzela teren i uživala u novim spravama.

Organizatori su zahvalili svim mještankama i mještanima koji su pripremili bogatu zakusku i tako doprinijeli toploj, zajedničkoj atmosferi.

„Trnbusi su mjesto s velikim potencijalom, ponajviše zahvaljujući energiji i zajedništvu naših ljudi. Mjesni odbor nastavlja ulagati trud u uređenje svakog kutka našeg mjesta, a vjerujemo da će gradske i županijske vlasti i dalje podržavati sve naše zdrave ideje“, poručili su iz Mjesnog odbora Trnbusi.

Na kraju su dodali:

„Neka nam Bog svima da zdravlje, strpljenje i energiju da nastavimo zajedno tamo gdje smo stali.“