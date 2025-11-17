Otvorenje izložbe “Kaštela na prijelazu stoljeća – priča Pave Ergovca” u kaštelu Vitturi

U Muzeju grada Kaštela, u kaštelu Vitturi, u četvrtak 20. studenoga 2025. u 19 sati bit će otvorena izložba “Kaštela na prijelazu stoljeća – priča Pave Ergovca”, u organizaciji Muzeja grada Kaštela.

Autorice izložbe su kustosice Anamarija Bralić i Iva Prolić.

Izložba, realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, donosi detaljan uvid u bogatu ostavštinu Pave Ergovca kroz odabranu arhivsku građu, osobne predmete, dokumente i vizualne materijale. Postav obuhvaća sadržaje iz privatnog arhiva obitelji Ergovac te iz dokumentarne zbirke Muzeja grada Kaštela.

Kroz pažljivo organizirane cjeline posjetitelji će dobiti cjelovit prikaz čovjeka koji je, iako ne uvijek u prvom planu, bio značajan sudionik brojnih društvenih i kulturnih procesa koji su obilježili Kaštela na prijelazu stoljeća.

Izložba ostaje otvorena do 7. veljače 2026. u kaštelu Vitturi.