Otvorene prijave za foto safari od Bačvica do Zente

U subotu, 28. veljače s početkom u 10 sati održat će se prvi ovogodišnji Foto safari u organizaciji Fotokluba Split – tematska šetnja koja spaja povijest, lokalne priče i fotografiju.

Tura vodi od Katalinića briga preko Bačvica, Ovčica i Firula sve do Zente, a sudionike će u đir voditi licencirana turistička vodičkinja Gabrijela Terze uz fotografsku pratnju Vicka Vidana.

Tijekom šetnje govorit će se o urbanim i društvenim promjenama ovih kvartova kroz stoljeća – od Spomenika palom pomorcu i ville Rossini, do hotela, tradicije picigina, sportskih “republika” i brojnih detalja pokraj kojih svakodnevno prolazimo, a rijetko zastanemo.

Program foto safarija zamišljen je kao otkrivanje nepoznatog o poznatom, odnosno upoznavanje grada, lokalne zajednice, kulturne i povijesne baštine uz stručno vođenje licenciranih turističkih vodiča te sudjelovanje članova Fotokluba Split koji sa svoje stručne strane priču o gradu upotpunjuju savjetima o fotografiji, razgovoru o motivima, kadrovima, kompoziciji, ali i najpoznatijim splitskim fotografima i fotografijama. Poželjno je da sudionici na safari šetnju ponesu fotoaparat te uz zajedničko druženje i istraživanje zabilježe ljepote našega grada.

Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta je ograničen. Prijave su obvezne putem e-mail adrese: info@fotoklubsplit.hr.