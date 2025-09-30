Otvorene prijave za Dane hrvatskog turizma u Dubrovniku

Više od 1000 sudionika očekuje se u Dubrovniku, gradu domaćinu ovogodišnjeg izdanja Dana hrvatskog turizma (DHT), najvećeg skupa turističkih djelatnika u Hrvatskoj, koji će se održati od 19. do 21. studenoga . Ako i vi želite biti dijelom ovog događanja, pratiti zanimljiv i bogat program, čuti sve o novim trendovima u turizmu Hrvatske, ali i šire, svoje sudjelovanje možete potvrditi na službenim stranicama DHT-a.

Sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti QR kôd za preuzimanje DHT narukvice, a koja će služiti kao ulaznica za sudjelovanje na stručnim skupovima, panelima i prezentacijama, zatim za svečane dodjele turističkih nagrada, sudjelovanje na ostalim aktivnostima iz službenog programa, uključujući organizirane izlete i obroke sukladno programu, kao i za partnerske cijene smještaja i aviokarata za vrijeme trajanja DHT-a 2025.

Dodajmo kako se kroz višednevni program DHT-a tradicionalno obilježava turistička godina u Republici Hrvatskoj te se putem stručnih predavanja, radionica, prezentacija i radnih sastanaka sažimaju turistička i gospodarska postignuća, komentiraju aktualne teme vezane uz turizam te prezentiraju turistički potencijali za daljnji razvoj i učinkovitije pozicioniranje hrvatskog turizma. Dio programa čine i svečane dodjele Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, koje se dodjeljuju pojedincima, predstavnicima turističke industrije te najboljim odredištima i subjektima koji su svojim radom i rezultatima zaslužili prestižna priznanja. Završna večer dodjele ovih prestižnih nagrada bit će upriličena uz televizijski prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji.