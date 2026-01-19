Otvorene prijave za besplatne RaST+ radionice u veljači

Grad Split i Razvojna agencija Split – RaST u sklopu Poduzetničkog centra RaST+ u veljači 2026. godine započinju novi ciklus besplatnih radionica namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kao i poduzetnicima početnicima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog poslovanja. Radionice su osmišljene s ciljem jačanja poduzetničkih znanja i vještina te pružanja praktičnih i primjenjivih informacija koje mogu doprinijeti uspješnijem poslovanju, a namijenjene su osobama bez prethodnog poduzetničkog iskustva, budućim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima te iskusnim poduzetnicima koji žele unaprijediti svoja znanja u specifičnim područjima.

Radionice će se održavati u Poduzetničkom centru RaST+, na adresi Ulica kneza Višeslava 3 u Splitu, u poslijepodnevnim satima, od 16:00 do 20:00 sati.

Popis radionica u veljači

Osnove poslovanja

1. Prvi koraci u poduzetništvu

Radionica donosi uvod u poduzetništvo, institucionalnu podršku te osnovne

administrativne obveze s kojima se susreću poduzetnici početnici.

-datum: 3.2.2026.

-predavačica: Kristina Zekić

2. Kako izraditi poslovni plan (Business Model Canvas)

Sudionici će naučiti kako strukturirati poslovnu ideju i izraditi osnovni poslovni model

koristeći alat Business Model Canvas.

-datum: 4.2.2026.

-predavač: Michael Freer

3. Izrada jednostavne marketinške strategije za početnike

Radionica je usmjerena na definiranje ciljne skupine, odabir kanala promocije i

izradu jednostavnog, ali učinkovitog marketinškog plana.

-datum: 10.2.2026.

-predavačica: Zrinka Bilokapić

Razvoj poslovanja

1. Osnivanje i planiranje poslovanja – obrt ili trgovačko društvo

Radionica pruža usporedbu pravnih oblika poslovanja, poreznih obveza i praktičnih

implikacija pri odabiru između obrta i trgovačkog društva.

-datum: 18.2.2026.

-predavač: Ivan Matić

2. Kako voditi obrt s paušalnim oporezivanjem?

Sudionici će se upoznati sa zakonskim okvirom, poreznim i administrativnim

obvezama, vođenjem evidencija te najčešćim pogreškama paušalnih obrtnika.

-datum: 24.2.2026.

-predavačica: Kristina Zekić

Prijave i važne informacije

- prijave za sudjelovanje podnose se putem sustava LUMA gdje su dostupni detaljni opisi radionica, ishodi učenja i informacije o predavačima

- nakon zaprimanja potvrde o rezervaciji mjesta, sudionici su obavezni potvrditi svoj dolazak

- u slučaju spriječenosti, sudjelovanje je potrebno otkazati najmanje tri dana prije održavanja radionice

- neprijavljeni izostanak rezultira gubitkom prava sudjelovanja na sljedećimedukacijama iz programa

- broj sudionika ograničen je na 15 polaznika po radionici

- preporučuje se pretplata na kalendar događanja Poduzetničkog centra RaST+ radi pravovremenog informiranja o nadolazećim radionicama

Radionice se provode u sklopu Poduzetničkog centra RaST+. Njihovo financiranje omogućeno je kroz Program poticanja razvoja poduzetništva Grada Splita za razdoblje 2024.–2030. Ove aktivnosti predstavljaju nastavak projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.