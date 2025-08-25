Otvorene prijave za 12. Veliki turnir na male branke u Spinutu

U sklopu obilježavanja Dana Spinuta 2025. godine službeno su otvorene prijave za 12. izdanje Velikog turnira na male branke. Organizatori poručuju – "Vrime je!" – i pozivaju sve zaljubljenike u balun i dobro druženje da se prijave na ovogodišnje natjecanje koje će, kao i uvijek, biti održano na popularnoj lokaciji La Poponjera.

Turnir je posljednjih godina prerastao u pravi sportsko-društveni spektakl. Prošle godine oboren je rekord s čak 104 prijavljene ekipe, a publika je ispunila tribine do posljednjeg mjesta, stvarajući atmosferu kakva se pamti. Ove godine očekivanja su jednako visoka, a organizatori ne skrivaju ambiciju da nadmaše prošlogodišnji uspjeh.

Veliki sportski praznik

Prijave su otvorene do petka, 29. kolovoza, kada će biti održano i službeno izvlačenje parova. Prvi zvižduk planiran je za 1. rujna, a tijekom turnira igrači i gledatelji moći će uživati u zabavnom i prijateljskom ozračju. Tradicionalno, događaj ima i humanitarni karakter, što mu daje dodatnu vrijednost.

Publiku će kroz večeri voditi uvijek nasmijani Josip Sladić i Mirko Kapetanović, a organizatori poručuju da će finalni dan, uz sportska uzbuđenja, biti obilježen i smijehom, glazbom i zabavom.

Spinut se tako još jednom sprema za svoj veliki sportski praznik – svi putevi početkom rujna vode na La Poponjeru.