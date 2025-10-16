Otvorena obnovljena garaža u Vrančićevoj ulici. Stanari na raspolaganju imaju novih 96 mjesta, evo koliko će ih mjesečno plaćati

Dovršeni su radovi na garaži u Vrančićevoj ulici u Splitu te je napokon dostupna za građane. Nakon rekonstrukcije skloništa koje se dosad nije koristilo kao garaža, gradskom kotaru Split 3 na raspolaganju je ukupno 96 novih parkirnih mjesta.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, direktor gradske tvrtke Split parking Davor Matošić te predsjednica gradskog kotara Split 3 Ivana Zelić obišli su jutros garažu koja je nekad bila atomsko sklonište.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ovaj projekt započeo je još za vrijeme gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, nastavio se za vrijeme Ivice Puljka i danas je otvorenje. Osigurano je 96 novih parkirnih mjesta, a ukupna vrijednost je 750 tisuća eura. Ono što je bitno je da u idućoj godini planiramo 1450 novih parkirnih mjesta. Za iduću sjednicu GV-a planiramo riješiti problem kako bi se realiziralo svih 1450 novih parkirnih mjesta. Riječ je o načinu financiranja koje nije osigurano. Sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj smo dogovorili model, a riječ je o realizaciji projekta Ana Roje na Sućidru. Što se tiče garaža na Ravnim njivama i u Papandopulovoj, očekujemo da se to riješi sa Europskom investicijskom bankom i da se to nađe na GV-u. Riječ je o radovima koji su ugovoreni, a svi znamo da za nešto što je ugovoreno financijska sredstva moraju biti osigurana. Uvjeren sam da ćemo u ovoj godini osigurati financijska sredstva i da ćemo kroz iduću godinu parcijalno, a do konca iduće godine imati svih 1450 novih parkirnih mjesta", kazao je Šuta.

Gradonačelnik poručuje da se intenzivno radi na rješavanju ovog gorućeg problema i u drugim kvartovima.

"Sagledavamo utvrđivanje zona u centru grada i općenito radno vrijeme. Smatram da bi se trebalo promijeniti na način da bi turisti koji se nedjeljom nađu u gradu Splitu trebali platiti parking", kazao je Šuta te najavio planove za rješavanje parkinga u centru grada - riječ je o garažama na Starom placu, na mjestu Dalmacijavina i na Istočnoj obali.

"Danas otvaramo sanirano sklonište i garažu Vrančićeva, novih 96 parkirnih mjesta za kotar Split 3, vrijednost radova je nešto malo više od 600.000 eura bez PDV-a. Vrijednost radova je premašila predviđenu vrijednost jer smo imali neke nepredviđene sanacije unutra, produžili smo vijek trajanja statičkih elemenata. Bilo je nekih požara unutar garaže u minulom periodu koji su dosta narušili krovnu statiku, to smo sanirali. Ovo je sedma sanacija pod palicom Split parkinga. Napravili smo dvije garaže prošle i pretprošle godine, nastavljamo dalje, ovo je za Split parking prilično zahtjevan rad jer ovdje planiramo i sanaciju krovne etaže. Dok budemo sanirali krovnu etažu, stanari će imati na raspolaganju ovaj prostor tako da neće biti zakinuti. Model naplate će se vršiti po principu natkrivenog vanuličnog parkinga, isto kao i sve garaže do sada - za stanare u krugu od 300 metara od garaže 11.95 eura, građanska pretplata od 15.93 eura i poslovna 21.24 eura", kazao je ovom prigodom Matošić.

"Ponosna sam i sretna što stojim ispred garaže u Vrančićevoj. Ona za mene kao predstavnicu kotara ne predstavlja samo prostor za parkiranje, ona simbolizira dobru i kvalitetnu inicijativu građana koja je u suradnji sa svojim kotarom, uz tri gradske vlasti, došla do realizacije ove ideje. U svibnju 2018. godine za vrijeme gradonačelnika Andre Krstulovića Opare je bio zbor građana, nakon toga smo u studenom 2021. upoznali vlast gradonačelnika Ivice Puljka sa ovom idejom, a danas je otvara gradonačelnik Tomislav Šuta. Garaža zaista predstavlja inicijativu i borbu građana za svoja parkirališna mjesta. imali smo na ovom putu i akciju građana izbacivanja smeća iz ovog prostora koji je ranije bio jako neadekvatan. Zaista sam sretna, nadam se da će se poboljšati kvaliteta života na ovom prostoru, a nadam se će, nakon sanacije krova i uređenja okolnih parkirališta, stanari napokon imati zadovoljavajuću situaciju", kazala je Ivana Zelić.