Otvorena izložba POP ART

Prava eksplozija boja okružila je sve prisutne u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira 13. svibnja 2025. na otvorenju izložbe POP ART – najnovijem izdanju već tradicionalnog projekta LUT kod Radovana. Ova suradnja Osnovne škole Majstora Radovana, Likovne udruge Trogir i Muzeja grada Trogira traje od 2022. godine, a svake godine donosi novu temu, privlačne motive i svježu energiju.

Prisutne je pozdravila dr. sc. Fani Celio Cega, ravnateljica, u ime Muzeja grada Trogira, pohvalivši motiviranost i trud talentiranih učenika i izrazivši nadu da će u budućnosti netko od njih izlagati u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira i kao akademski umjetnik.

U ime Grada Trogira obratio se gradonačelnik Ante Bilić čestitavši učenicima, voditeljici i svim suorganizatorima, kazavši da je uvijek zadovoljstvo podržati umjetničke i stvaralačke kulturne projekte – kako izvedbene, poput trenutnog rada Ekipe iz Kantuna na predstavi "Životinjska farma", tako i likovne poput ovog. Voditeljica projekta, nastavnica likovne kulture Magdalena Kudelik, istaknula je da učenici od 5. do 8. razreda – njih čak stotinu – koji su doprinijeli realizaciji ove izložbe, kroz stvaranje izloženih radova nisu svorili samo zanimljiva umjetnička djela, već su istovremeno razvijali samopouzdanje, autentičnost i sposobnost izražavanja vlastitih stavova.

Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 20. svibnja 2025., a možete ju razgledati ujutro od 9:00 do 12:00 te poslijepodne od 17:00 do 20:00 sati. Dođite u izložbeni prostor Muzeja grada Trogira i upoznajte se s radovima mladih umjetnika i njihovim pogledom na svijet kroz prizmu pop arta – umjetničkog pravca koji je približio umjetnost široj publici kroz motive iz svakodnevice, reklame i popularnu kulturu.

Ulaz je slobodan!