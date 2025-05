Otvorena izložba o prvoj makarskoj slikarici: Izložba u čast ženi čiji su portreti krasili prvu makarsku knjižnicu

Izložba se na Trgu Hrpina može pogledati svakim radim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 10 do 12 te od 18 do 20 sati