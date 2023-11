OTVORENA IZLOŽBA 6. IZDANJA PROJEKTA A4 Izložba 'Ornamentalni kontinuum' i 'Svinje' spaja Slavoniju i Dalmaciju u suradnji Akademije u Osijeku i Filozofskog fakulteta u Splitu

U četvrtak je otvorena izložba pobjednika 6. izdanja projekta A4 u Galeriji umjetnina.

Projekt A4 nacionalni je natječaj namijenjen studentima diplomskih studija likovnih akademija i studentima povijesti umjetnosti. Natječaju mogu pristupiti studenti diplomskih studija akademija u Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu, u suradnji sa studentima diplomskog studija Povijesti umjetnosti svih hrvatskih sveučilišta. Na taj način, program A4 povezuje studente tih diplomskih studija u svrhu organiziranja izložbe koja će povezati buduće umjetnike i buduće povjesničare umjetnosti iz cijele Hrvatske.

„Ovo je već 6. izdanje projekta A4, koji je pokrenut 2016. godine na inicijativu tadašnjeg ravnatelja Galerije umjetnina Branka Franceschija. Od tada do danas možemo biti zadovoljni s time kako se projekt održava. Svake godine primimo odličan broj prijava i mislim da se projekt dobro uhvatio među studentima. Natječaj za 7. izdanje izaći će 2024. godine, i to tradicionalno u svibnju i traje do srpnja. Svjesni smo da su tada ispitni rokovi, no i cilj je da se studenti prijave s tim radovima, koji su tada u finalnim stadijima. Cilj projekta je suradnja studenata, no naravno ono što je također važno je umrežavanje i stjecanje kontakata s kulturno-umjetničkim institucijama i zaposlenicima tih ustanova“, kazala je o projektu Ana Čukušić, koordinatorica projekta za Galeriju umjetnina.

Dobitnici ovogodišnjeg natječaja su Leo Pavlović, student diplomskog studija vizualne umjetnosti s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pod mentorstvom doc. art. Mirana Blažeka i Ljubica Bilić, studentica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dalibora Prančevića.

„Ovogodišnjim pobjednicima želim im svu sreću u nastavku umjetničke turneje koja ih sada čeka. Zadnja tri dana pred otvorenje smo stvarno odlično surađivali, i nadam se da će se to i nastaviti“, kazala je Čukušić.

Spoj Slavonije i Dalmacije

Slavonija i Dalmacija povezale su se upravo u svrhu samog natječaja, te ovo obilježava prvu suradnju umjetnika Lea Pavlovića i povjesničarke umjetnosti Ljubice Bilić kao kustosice izložbe, a oboje spremaju svoje diplomske radove.

Radovi predstavljeni u sklopi izložbe su Ornamentalni kontinuum i Svinje umjetnika Lea Pavlovića, a inspirirani su tradicijskom baštinom Slavonije. Pavlović je rodom iz Novske u Slavoniji, te se u slobodno vrijeme bavi folklorom i zanima ga tradicijska baština, inspiraciju za djela našao je u izravnom dodiru s narodnim nošnjama, folklorom, plesom, glazbom i selom. Koristeći ornamente narodnih nošnji, Pavlović stvara vlastitu i jedinstvenu inačicu ornamenta u različitim medijima i kombiniranim tehnikama od grafičkih listova i crteža u tehnikama markera i tuša do multimedijalnog videa koji prikazuje vizuale uz zvukove folklorne glazbe.

U drugom dijelu izložbe, Svinje, umjetnik u četiri fotografije u glavni fokus postavlja svinju, i tu se pozivajući na Slavoniju, jer je ipak to životinja koja je othranila naše pretke.

„U mračnom, inače nepristupačnom i neugodnom mjestu – svinjcu, dočarava dramatični chiaroscuro, kontrast prikaza svinje koji izvire iz tamne pozadine. Ornamentu, kao već uspostavljenom simbolu Slavonije, umjetnik dodaje svinju čijoj zaboravljenoj žrtvi u mraku dostojanstveno odaje počast“, piše u tekstu Ljubice Bilić.

„Umjetnik Leo Pavlović došao je iz Novske da bi mi danas u Galeriji u Splitu vidjeli neke dijelove Slavonije. Drago mi je da su se ta dva dijela države danas spojila, jer su inače nekako udaljena, i nadam se da ćemo u ovim ornamentima svi vidjeti naš hrvatski identitet“, rekla je Ljubica Bilić.

"Izložba nas podsjeća da budemo zahvalni na našoj baštini"

„Kroz razgovor s Leo shvatila sam da je on aktivno uključen u tradiciju, bavi se plesom, folklorom, glazbom. Proučavao je ornamente i rezultate vidite na tri od četiri zida ove prostorije, pod nazivom Ornamentalni kontinuum. Vizualni aspekt tu uzima iz različitih pletera i rukotvorina iz naše tradicije i to prevodi u svoj identitet i simbole. Drugi dio izložbe na četvrtom zidu su digitalne fotografije koje označavaju svinju, kroja je kroz povijest bila važna ne samo za Slavoniju već i cijelu Hrvatsku, jer je nahranila naš narod“, objašnjava.

„Cijela ova izložba zapravo podsjeća da budemo zahvalni na svojoj baštini, na našim precima koji su nam ostavili tu baštinu, i nadamo se da ju nikada nećemo zaboraviti“, zaključuje.

„Želim se zahvaliti svima koji su marljivo radili oko natječaja A4. I dalje ima mladih ljudi koji mogu poticati ovakve sjajne projekte. Entuzijazam i energiju koju sam osjetio u ova tri dana priprema ukazuje na to da i dalje ima pristupačnih ljudi u umjetničkom svijetu, i iskreno se zahvaljujem Ani i Ljubici i svima“, rekao je Leo Pavlović.

„Ljubica je, kad smo se umrežili, je kroz moje natuknice i smjernice napravila jedan sjajan koncept mojih radova, o kojima ni ja zapravo nisam razmišljao tako duboko“, našalio se, te se zahvalio svim mentorima i profesorima s Akademije bez kojih radovi ne bi bili mogući.

Izložba u Galeriji umjetnina ostaje otvorena do 3. prosinca, nakon čega će narednih mjeseci ići u Rijeku, Zagreb i Osijek.