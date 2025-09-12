Otvoren je Pevex u Kaštelima nakon požara, cijeli dan je bila ogromna gužva

Podsjetimo, 19. svibnja 2025. golemi požar zahvatio je skladišni dio ovog prodajnog centra. U gašenju je sudjelovalo 60 vatrogasaca s 25 vozila, a zahvaljujući brzoj intervenciji nitko od zaposlenika ni kupaca nije stradao. Istraga je kasnije utvrdila da je uzrok bila nehajna uporaba upaljača prilikom rezanja plastične trake na cijevima, a protiv 72-godišnjeg muškarca podnesena je kaznena prijava zbog dovođenja u opasnost života i imovine.

Nakon temeljite sanacije i obnove, Pevex je danas kupce dočekao s obnovljenim prostorom i posebnim pogodnostima – popustom dobrodošlice od 10 posto na cjelokupnu kupnju, uključujući i već snižene artikle. Redovi na blagajnama i prepuna parkirališta pokazali su koliko su građani Kaštela i okolice jedva čekali povratak omiljenog centra.

Centar će raditi u uobičajenom radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 7.30 do 21 sat, dok će nedjeljom biti zatvoren. Otvorenje označava važan korak u potpunom oporavku nakon svibanjskog incidenta i potvrđuje da se Pevex uspješno vratio na svoje mjesto među najposjećenijim trgovačkim odredištima u regiji.