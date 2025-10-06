Otvaranje jazz ciklusa u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića uz legendarnog Freda Herscha

Koncertom jednog od najistaknutijih solista današnjeg jazza Freda Herschа 8. listopada u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića otvara se ciklus jazz glazbe Hrvatskog doma Split.

Vanity Fair proglasio ga je “najzanimljivijim inovativnim pijanistom u jazzu u posljednjem desetljeću”, The L.A. Times “elegantnom snagom glazbene invencije“, The New Yorker “živućom legendom”, a slavni pijanist Jason Moran rekao je: “On je za klavirom poput LeBrona Jamesa na košarkaškom igralištu, on je savršenstvo.” Petnaest puta nominiran je za nagradu Grammy i redovito osvaja najprestižnije jazz nagrade, uključujući priznanje Doris Duke 2016., titulu jazz pijanista godine 2016. i 2018. od Udruge jazz novinara te Prix Honorem de Jazz od L'Académie Charles Cros 2017. za cjelokupnu karijeru. Francuski časopis Jazz proglasio ga je Međunarodnim jazz umjetnikom 2021. Također je dobitnik počasnih doktorata na Grinnell Collegeu i Northern Kentucky Universityju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za Herscha je iznimno važna komunikacija s publikom, koja mu, ako ju osvoji, može dati dodatnu energiju za nastup kako bi se osjećao potpuno prisutan i u zoni. Ima posebnu želju dirnuti publiku, stvoriti osjećaj da s njim istražuje, da koncert za njih bude neka vrsta transformativnog iskustva. Njegova su djela upečatljiva, osvajaju lirskim intenzitetom, zrače razrađenim harmonijama i isprepletenim kontrapunktom, bezvremenskom melodijskom invencijom, a nerijetko i neodoljivim brazilskim grooveom. Svoje skladbe nastoji učiniti pamtljivima.

Ovaj solo koncert, kojim započinje nova jazz sezona u Splitu, pruža rijetku priliku čuti vrhunsko pijanističko majstorstvo umjetnika.

Više informacija pronađite ovdje.