Otkriveno tko je ispaljivao signalne rakete tijekom slijetanja aviona u splitsku zračnu luku

U ponedjeljak smo izvijestili da je splitska policija tijekom vikenda zabilježila događaj u kojem je s trogirskog područja u zrak ispaljena signalna raketa, a u tom trenutku je započelo slijetanja zrakoplova na pistu u zračnoj luci.

U srijedu su izvijestili o detaljima:

- Nakon zaprimljene informacije da je ispaljena signalna raketa, obzirom da tijekom razgovora s pilotima nije bilo moguće utvrdili točnu lokaciju mjesta s kojeg je raketa ispaljena, policijski službenici Policijske postaje Trogir su pregledali snimke većeg broja nadzornih kamera na širem području Trogira. Policijski službenici su nakon pregleda snimki koje su zabilježile putanju signalne rakete, napravili detaljnu analizu i usporedbu kako bi utvrdili točnu lokaciju mjesta gdje je pirotehnika ispaljena u zrak.

Detaljnom analizom utvrđeno je mjesto na području Trogira, odnosno lokacija s koje su rakete ispaljene.

Kada su utvrdili lokaciju, dolaskom na teren potvrdile su se njihove sumnje jer su pronašli dijelove korištenog pirotehničkog sredstva koji su izuzeti i upućeni na vještačenje. Uporan rad policijskih službenika rezultirao je brzim pronalaskom dokaza, ali i osobe koja se dovodila u vezu s događajem.

U službene prostorije doveden je 24-godišnji muškarac koji se dovodio u vezu s događajem.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 24-godišnjak 18. i 19 listopada 2025.godine ispalio po jednu signalu raketu u vrijeme kada su u blizini prolazili zrakoplovi koji su bili u fazi slijetanja te je na taj način počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom radi čega će biti kazneno prijavljen - izvijestili su iz PU SD.