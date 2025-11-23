Otkriveno potopljeno neolitičko nalazište kod Neviđana

Završeno je probno podvodno arheološko istraživanje potopljenog neolitičkog nalazišta između Neviđana i otočića Školjića uz obalu Pašmana. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost “Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana”, koji vodi Mate Parica s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Arheolozi su pod morem utvrdili impresivnu umjetnu strukturu dugu više od 300 metara, danas smještenu na dubini od oko pet metara. Radiokarbonske analize datiraju je u oko 4700. godinu prije Krista — razdoblje kada je razina Jadrana bila više od pet metara niža nego danas. Prema svemu sudeći, neolitička je zajednica na tom izdvojenom prostoru podigla veliko naselje koristeći goleme količine kamena, premda razlozi za gradnju naselja odvojenog od obale zasad ostaju nepoznati.

Što su pronašli?

Probne sonde otkrile su dio suhozida, a paralelno uz lice kamenog zida proteže se i niz gusto zabijenih drvenih pilona. To je tek manji segment složene mreže struktura koje se protežu cijelim nalazištem. Usto, istraživači ističu da se posljednjih godina na istočnoj obali Jadrana otkriva sve više sličnih monumentalnih neolitičkih objekata. Smatra se da su ih gradile zajednice okrenute moru, vjerojatno s naglašenom ulogom pomorske trgovine.

Uz tim Sveučilišta u Zadru, u istraživanju su sudjelovali i stručnjaci Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te djelatnik Javne ustanove u kulturi Agencija Han Vrana.