Otkriveni detalji užasa: Poznata glumica pronađena bez svijesti u bazenu, nakon nekoliko dana preminula

Glumica Nadia Farès, koja je prije manje od tjedan dana pronađena bez svijesti u bazenu u Parizu te je od tada bila u komi, preminula je u petak, 17. travnja, u 57. godini, objavile su njezine kćeri.

„S velikom tugom objavljujemo da je ovog petka preminula Nadia Farès. Francuska je izgubila veliku umjetnicu, ali za nas je to prije svega majka koju smo upravo izgubile“, napisale su Cylia i Shana Chasman u poruci koju su dostavile Agenciji France-Presse (AFP).

Nadia Farès preminula je u pariškoj bolnici Pitié-Salpêtrière, gdje je bila hospitalizirana od nedjelje, 12. travnja, nakon što je izvučena bez svijesti iz bazena privatnog kluba u ulici Rue Blanche, u 9. arondismanu glavnog grada. Doživjela je zdravstveni kolaps zbog „srčanog incidenta“, pojasnile su njezine kćeri za AFP. Pokrenuta je istraga, no zasad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, piše Le Monde.

Planirala režirati film

Nadia Farès trebala je u rujnu započeti snimanje svog prvog dugometražnog filma kao scenaristica i redateljica. „Nakon puno rada, preispitivanja i ustrajnosti pronašla sam sjajnu ekipu. Zajedno radimo na akcijskoj komediji sa Studios TF1“, izjavila je u posljednjem intervjuu objavljenom u siječnju za magazin Gala.

Otkrila je i da je 2007. godine imala operaciju mozga zbog aneurizme. „Bila je to tempirana bomba koju je trebalo hitno riješiti. U četiri godine imala sam i tri operacije srca“, rekla je glumica koja je redovito plivala četiri puta tjedno.

Karijera i povratak

Rođena 1968. godine u Marakešu u Maroku, Nadia Farès odrasla je u Nici prije nego što se preselila u Pariz kako bi započela glumačku karijeru. Na filmu je debitirala 1990-ih surađujući s poznatim redateljima poput Alexandrea Arcadyja, Claudea Leloucha i Bernieja Bonvoisina.

Šira publika upoznala ju je 2001. godine zahvaljujući ulozi u filmu Grimizne rijeke redatelja Mathieua Kassovitza, uz Jean-Rena i Vincenta Cassela. Ta joj je uloga otvorila vrata međunarodne karijere, nakon čega je glumila u akcijskim filmovima na engleskom jeziku, ali i u francuskim produkcijama, piše Le Monde.

Nakon toga napravila je pauzu u karijeri i preselila se u Sjedinjene Američke Države sa suprugom, producentom Steveom Chasmanom. „Slijedeći supruga u Los Angeles, željela sam izgraditi obitelj i posvetiti joj se u potpunosti“, rekla je Farès za Gala.

Par se razdvojio prije četiri godine, nakon čega se vratila u Francusku. „Uvijek sam slijedila svoje srce, vjerojatno i na štetu karijere“, priznala je.

Na male ekrane vratila se 2016. godine u Netflixovoj seriji Marseille, gdje je glumila predsjednicu vijeća departmana Bouches-du-Rhône uz Gérarda Depardieua i Benoîta Magimela. Nakon toga uglavnom je glumila u serijama, televizijskim filmovima i produkcijama za streaming platforme.

„Naravno da bih kao glumica voljela raditi više, ali smatram se izuzetno privilegiranom i nemam pravo žaliti se“, rekla je još u siječnju.