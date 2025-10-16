Otkriven uzrok smrti poznate glumice

Otkriven je uzrok smrti slavne glumice Diane Keaton. Njezina je obitelj potvrdila za magazin People da je preminula od upale pluća.

"Obitelj Keaton vrlo je zahvalna na porukama ljubavi i podrške koje su primili ovih proteklih nekoliko dana u ime njihove voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. listopada", stoji u službenom priopćenju.

U izjavi su također istaknuli koliko je glumici bilo stalo do životinja i pomoći potrebitima:

"Voljela je svoje životinje i bila je nepokolebljiva u svojoj podršci zajednici beskućnika, tako da bi bilo kakve donacije u njezino sjećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bile divan i vrlo cijenjen doprinos njoj."

Prema riječima izvora bliskog obitelji, zdravstveno stanje Diane Keaton naglo se pogoršalo posljednjih mjeseci, no detalji nisu bili poznati javnosti.

"Njeno se stanje naglo pogoršalo, što je slomilo srce svima koji su je voljeli", rekao je njezin prijatelj za magazin People. "Bilo je to toliko neočekivano, osobito za nekoga s toliko snage i duha."

Drugi izvor dodao je da je posljednje mjesece života provela u krugu najbližih, a obitelj je odlučila cijelu situaciju zadržati u potpunoj privatnosti.

"Tijekom svojih posljednjih mjeseci bila je okružena samo najužom obitelji, koja je odlučila sve zadržati u potpunoj tajnosti. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu u potpunosti znali što se događa."

U ožujku ove godine Keaton je iznenada odlučila prodati svoju omiljenu kuću, iako je ranije govorila da planira tamo ostati do kraja života. Posljednje dane provela je povučeno i u tišini, daleko od očiju javnosti.