Otkriće koje je uznemirilo javnost: Krema poznatog giganta prirodne kozmetike testirana u nacističkom logoru

Tvrtka Weleda, osnovana prije 104 godine i poznata diljem svijeta po svojim holističkim lijekovima, nabavljala je velike količine ljekovitog bilja s poljoprivredne plantaže u logoru Dachau koji je nadzirao nacistički SS, stoji u istraživanju povjesničarke Anne Sudrow koje je naručio Memorijalni centar koncentracijskog logora Dachau. Zauzvrat, tvrtka je logoru isporučila navodnu 'krenu protiv smrzavanja' koju je razvila kao zaštitu od hipotermije, navodi se u ekstenzivnoj studiji od 700 stranica, prenio je The Guardian.

Krema je bila namijenjena vojnicima na prvoj crti bojišnice, ali Sigmund Rascher, SS liječnik, koristio je proizvod na zatvorenicima u Dachauu između kolovoza 1942. i svibnja 1943. U studiji se navodi kako su eksperimenti s hipotermijom provedeni na čak 300 zatvorenika te da je između 80 i 90 umrlo kao posljedica višesatnog izlaganja zatvorenika kupkama s blokovima leda.

Weleda traži 'razjašnjavanje povijesnih okolnosti'

Logor Dachau nedaleko od Münchena, otvoren je 1933. godine, manje od dva mjeseca nakon što je Adolf Hitler postao kancelar. Prvo je korišten za zatvaranje političkih zatvorenika, ali tijekom Drugog svjetskog rata postao je koncentracijski logor u kojem je pobijeno više od 41.000 Židova i drugih zatvorenika prije nego što su ga američke postrojbe oslobodile 29. travnja 1945.

Tvrtka Weleda, poznata po svojoj bestseler liniji hidratantnih krema Skin Food i drugim proizvodima, među kojima su pasta za zube sa soli i dezodorans na bazi citrusa, očitovala se na istraživanje te najavila kako će ustrajati na 'potpunom razjašnjavanju' povijesnih okolnosti navedenih u studiji.

Weleda, koju je 1921. osnovala skupina kojoj je pripadao austrijski 'duhovni znanstvenik' i samoproglašeni vidovnjak Rudolf Steiner, tvrdi da se njezini proizvodi i dalje temelje na principima antropozofije, kombinacije holističke duhovne i znanstvene filozofije utemeljene Steinerovim učenjima. Na svojoj stranici Weleda objašnjava antropozofiju i svoju predanost njoj kao 'svjetsku istraživačku metodu koja istražuje duhovnost znanošću'. Kao tvrtka, kaže, promatra 'ljude, društvo i prirodu kao holističku cjelinu'.

Bliske veze Welede i SS-a

Tijekom svog petogodišnjeg istraživačkog projekta, Sudrow, koja se opsežno bavi istraživanjem nacističkog perioda, kaže da je pronašla bliske veze između Welede i Njemačkog istraživačkog instituta za prehranu i hranu (DVA), koji je od najmanje 1941. do kraja Drugog svjetskog rata nadzirao zloglasni SS.

Tvrdi kako je Weleda, u zamjenu za bilje i druge biljne proizvode iz logora u Dachauu, SS-ovom glavnom liječniku Sigmundu Rascheru, poznatom po sadističkim eksperimentima na ljudima, dala kremu koju je 1940. promovirala nacističkom vodstvu kao proizvod koji bi bio koristan njemačkoj vojsci, posebno na istočnom frontu u Rusiji.

Sudrow u svom radu dokazuje bliske osobne veze između Welede i SS-a u Dachauu. SS je bio temeljito premrežen antropozofima, tvrdi povjesničarka, Kao ilustraciju navodi Franka Lipperta, bivšeg voditelja Weledinog vrta ljekovitog bilja, koji je od samog početka Drugog svjetskog rata radio za SS, a nakon rata nastavio raditi za Weledu kao konzultant. Povjesničarka tvrdi da je Lippert pokušao nastaviti svoja istraživanja na plantaži u Dachauu, ali su mu to zabranile američke vojne vlasti, te je do svoje smrti 1949. nastavio s proizvodnjom različitih preparata koristeći istraživačke nalaze temeljene na eksperimentima na kojima je radio u logoru.

Sudrow je rekla da su njezini nalazi poljuljali njezino vlastito uvjerenje u biodinamičke proizvode, koji su i dalje popularni u njemačkom govornom području i šire. 'Kako bismo se mi kao potrošači trebali ponašati u odnosu na biodinamičke proizvode kada znamo što se dogodilo ovdje u koncentracijskom logoru Dachau? Vjerujem da je potrebno osvijetliti ovo', rekla je za Der Spiegel.

Weleda: Nacizam nema mjesta u našoj tvrtki

Na istraživanje je reagirala i Weleda, koja je na svojoj njemačkoj stranici objavila da tvrtka 'najsnažnije osuđuje zločine nacističkog režima. Fašizam, antisemitizam, rasizam ili desničarska ekstremistička ideologija nemaju mjesta među nama', nastavili su.

Iz Welede dodaju su da su kao tvrtka 'posvećeni transparentnom preispitivanju naše povijesti' i rekli da su 'već aktivno omogućili nekoliko poznatih povjesničara puni pristup našim arhivima tijekom nekoliko godina'.

Istaknuli su izvješće o svojoj prošlosti objavljeno na njihovoj web stranici 2024. godine, koje su naručili od Društva za korporativnu povijest (GUG) 2023. godine. 'Želimo potpuno razjašnjenje naše povijesti. Weleda je kozmopolitska tvrtka koja posluje u 50 zemalja svijeta', dodaju iz tvrtke, prenosi tportal.