Otkazana nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama

Grad Zagreb je jutros objavio odluku o obustavi nastave nakon što je olujni vjetar s orkanskim udarima tijekom noći i jutra prouzročio brojne probleme diljem grada. U više naselja zabilježena su srušena stabla, oštećenja na krovovima te razbacani crijep, grane i dijelovi ograda na prometnicama, dok su pojedini semafori izvan funkcije ili zakrenuti, što dodatno otežava promet.

"Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih" izvijestili su iz Grada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporuča da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima" dodali su.

Poremećaji su zabilježeni i u javnom prijevozu, gdje dio tramvajskih i autobusnih linija ne prometuje ili vozi obilazno zbog prepreka na trasama, a dežurne službe su na terenu. U višim dijelovima Zagreba zabilježene su i snježne oborine, piše Index.