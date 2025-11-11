Otkazana izložba Srpkinja u Vukovaru, BBB-ovci postavili slike četnika po gradu

Bad Blue Boysi iz Vukovara su, kao reakciju na najavljenu izložbu "Srpkinja - heroina Velikog rata", polijepili fotografije četnika i pripadnika JNA na zgradu Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru, tijela Srba u Baranji, istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu.

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina, Dejan Drakulić, u međuvremenu je potvrdio da se izložba odgađa, prenosi Večernji list.

Navijači su postavili i transparente na kojima piše: “‘Ko o čemu - Srbi o herojima” i “Vlada RH ili RSK!?”. Izložba Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS trebala je biti otvorena u utorak, u spomen na Srpkinje zaslužne za pobjedu u Prvom svjetskom ratu.

Nakon incidenta na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, otvaranje izložbe bilo je neizvjesno. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, rekla je kako izložba nije prihvatljiva ovaj tjedan u Vukovaru zbog dojma, a ne sadržaja.

- U ovom trenutku povišenih tenzija zaista ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u tjednu kada se mi kao Hrvati sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i želimo svi u tišini prisjetiti se tih strašnih zločina i žrtava i nekako biti kao zajednica posvećeni tom komemoriranju, da netko baš u tom tjednu organizira takve događaje u Vukovaru, meni to stvarno nije prihvatljivo - kazala je Obuljen Koržinek.

Na svom Facebook profilu oglasili su se i Bad Blue Boys Vukovar, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

“‘ko o čemu, Srbi o herojima…

Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova…

94,17 % birača na referendumu o hrvatskoj samostalnosti 19. 05. 1991. zaokružilo je ZA na listiću. Dio njih nakon toga otišao je u rat iz kojeg se, nažalost, mnogi nisu vratili.

Teško je reći kakav bi danas bio postotak na nekom “takvom” ili “sličnom takvom” referendumu, barem sudeći prema onome što plasiraju medijske marionete na platnim listama onih s istim ciljevima. Onih kojima je uspjeh što više Hrvata živi po svijetu nego u Hrvatskoj.

Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide, a vide, da je došlo do onoga “potom svoj na svome neće biti Hrvati”.

Teško je povjerovati i da će Srbi u Hrvatskoj živjeti bolje kad se na izložbi prisjete heroja iz Prvog svjetskog rata koji kao da je “jučer bio” usporedno s Domovinskim ratom čije se heroje i vrijednosti sustavno zatire.

Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a, nego podmuklo smišljenoj provokaciji, a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju - baš teško).

Teško je razabrati donosi li ovakve odluke i poteze Vlada RH ili RSK. Možda bi iduće godine uz Dan primirja kojim se obilježava kraj Velikog rata trebalo obilježiti i Vidovdanski atentat čime su ga isti ponosni slavljenici i započeli. Nešto kao cici mici izložba lika i djela heroja Gavrila Principa. Ili možda ipak da Vlada za team building obilježi pobjedničko hodočašće, do Krfa recimo.

Teško je shvatiti i da ima onih koji se vlastitog imena, povijesti i kulture odriču i to na način da kontradiktorno promiču istu onu kulturu koja je našu htjela uništiti, međutim, još nas ima, još ima Hrvata.